PS5: vendite a 80,3 milioni, eguagliata PS3

L’ultima nata in casa Sony è arrivato ormai da diverso tempo e a quanto pare finalmente è il giorno di tirare le somme, la società ha presentato i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale dell’anno e ha evidenziato come la sua divisione PlayStation abbia ottenuto ottime performance, la console di ultima generazione infatti ha superato il traguardo degli 80 milioni di unità distribuite a livello globale, nello specifico parliamo di 80,3 milioni ottenuti grazie ai 2,5 milioni di console spedite nell’ultimo trimestre, un piccolo aumento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Un traguardo importante

Questo piccolo risultato ha permesso alla piattaforma di arrivare ad un passo dalle vendite totali registrate da PlayStation 3, quest’ultima ha venduto un totale di 87 milioni di unità e il numero raggiunto viene durante la seconda metà del ciclo di PlayStation 5, la quale ha ancora ampio margine di vendita per i prossimi anni, ovviamente la domanda che tutti si pongono è legata alla possibilità di quest’ultima di raggiungere e superare i 117 milioni toccati dalla sua predecessora, che aveva venduto circa 2 milioni di unità in più nello stesso periodo, è innegabile comunque che la console di Sony sta vivendo un particolare periodo proficuo.

Effettivamente l’intero ecosistema PlayStation sta mostrando segni di ottima salute tramite tutti gli indicatori presenti, i ricavi software hanno registrato un balzo del 23% su base annua passando da 53,6 a 65,9 milioni di unità nel trimestre, anche i titoli prodotti direttamente da Sony sono in crescita con un +15% che equivale a 6,9 milioni di unità vendute.

Nello specifico, questi numeri sono rappresentati da una percentuale di giochi venduti in formato digitale che rispetto a quello fisico ha raggiunto un massimo storico dell’83% e anche il coinvolgimento degli utenti in aumento, non a caso il numero di utenti attivi mensilmente all’interno del PlayStation network che è salito a 123 milioni, con un aumento del 6% rispetto ai 116 milioni dell’anno scorso.