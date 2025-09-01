Arrivano gli username su WhatsApp: ecco per cosa servono

WhatsApp sta per aggiornarsi con una funzione richiesta da tempo dagli utenti.

Negli ultimi mesi, intorno all’applicazione per la messaggistica più famosa del mondo, c’è davvero un bel po’ di fermento.

Tra l’integrazione dell’intelligenza artificiale e nuove incredibili funzioni, WhatsApp si aggiorna in maniera continuativa per rendere l’esperienza degli utenti sempre migliore.

Gli ultimi aggiornamenti svolti da WhatsApp hanno riguardato prevalentemente strumenti basati sull’intelligenza artificiale, tuttavia, tra poco sarà in arrivo su WhatsApp Android una nuova funzione che non c’entra nulla con l’AI, ma che sarà ugualmente utile a tutti gli utenti.

WhatsApp per Android: come funzioneranno gli username

La nuova funzione pensata da WhatsApp sarà disponibile per Android nelle prossime settimane.

In realtà di questa specifica novità se ne parla da tempo, ma finalmente tra poco gli utenti potranno vederla direttamente sulla propria piattaforma.

La novità in questione è la creazione degli username.

Fino a ora, infatti, per avviare una conversazione su WhatsApp con chiunque era necessario conoscere il numero di telefono dell’individuo.

Tra poco invece, grazie all’introduzione degli username, sarà possibile chattare senza dover per forza comunicare il proprio numero agli utenti.

Ciascun utente potrà infatti creare un proprio username da associare al proprio account, e inoltre sarà possibile cercare i contatti proprio tramite gli username.

Questa funzione, già presente da tempo su Telegram, è pensata proprio per proteggere in maniera più completa la propria privacy, dando agli utenti la possibilità di evitare di condividere il proprio numero di telefono.

Inoltre, WhatsApp ha pensato anche a un ulteriore livello di sicurezza, associando al proprio username un Pin.

Questo Pin servirà per proteggere ancor di più la propria privacy, poiché chiunque voglia contattare un utente provvisto sia di username che di password, ha bisogno di entrambi gli elementi. Quindi, se non si è a conoscenza del Pin scelto dagli utenti, non sarà possibile chattare con questa persona.