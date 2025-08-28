iPhone 17: trapelate le nuove cover in TechWoven

Secondo voci di corridoio, decisamente affidabili Apple lancerà insieme alla prossima generazione di iPhone, una linea di cover definita come TechWoven, destinata a raccogliere la decadente e eredità e forse anche a fare da elemento di riscatto, dei precedenti modelli in tessuto FineWoven, i rumori in passato c’erano già stati, ma adesso iniziano ad emergere prove davvero tangibili.

Voci importanti

A diffondere queste indiscrezione è stato il famoso leaker Majin Bu, il quale già in passato si è reso pro protagonista di indiscrezioni rivelatesi poi vere, questa volta si tratta di immagini diffusi online che mostrano quelle che sembrano essere delle custodie replica ma comunque rappresentative del design che Apple potrebbe adottare per i suoi prossimi smartphone in arrivo, questo cambio di strategia da parte di Apple si basa su scelte decisamente precise, due anni fa l’azienda decise di abbandonare la pelle, materiale ritenuto incompatibile con gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni di CO2, per sostituirla con il tessuto citato sopra rappresentato dal 68% da materiali riciclati, l’idea ecologica dell’azienda però non convinse la community dal momento che tale materiale era veramente molto delicato e facilmente soggetto a graffi, macchie e segni di usura.

Questo insuccesso dunque per Apple ora si sta trasformando in un’opportunità del momento che l’azienda vuole proporre un’evoluzione di questo tessuto decisamente più resistente e curata, nello specifico queste nuove cover dovrebbero puntare su una maggiore durabilità andando ad eliminare i difetti che hanno letteralmente annientato la precedente generazione, ovviamente anche in questo caso il focus sarà sulla sostenibilità dal momento che i materiali rispecchieranno l’impegno per l’ambiente di Apple.

Come potete vedere le scatole mostrano che le cover saranno compatibili con MagSafe e Camera Control e dovrebbero esserci numerosi colori tra i quali spiccano: nero, marrone, blu, verde e viola, come se non bastasse dovrebbero esserci anche colori un po’ più complessi come terra di Siena.