Qualcomm pronta al raddoppio sulla fascia alta

Qualcomm sembra pronta a rivoluzionare la propria offerta di processori premium nel 2025. Secondo nuove indiscrezioni, accanto al già atteso Snapdragon 8 Elite 2 potrebbe debuttare un secondo chip top di gamma. Che sarà destinato a espandere l’offerta nei dispositivi più avanzati. A rivelarlo è il noto insider Digital Chat Station attraverso il social Weibo. Il nuovo processore, noto internamente come SM8845, potrebbe arrivare sul mercato con il nome Snapdragon 8 Gen 5. La sua esistenza confermerebbe recenti voci secondo cui Qualcomm avrebbe in cantiere un ulteriore chip di fascia alta, distinto dai modelli della serie “8s”.
Snapdragon 8 Gen 5: potenza, AI e architettura avanzata di Qualcomm
La mossa di Qualcomm sembra puntare a una differenziazione più netta tra i modelli “base” e quelli “ultra” dei flagship Android. Secondo le informazioni diffuse, Snapdragon 8 Gen 5 sarebbe destinato agli smartphone top di gamma non “Pro”, mentre lo Snapdragon 8 Elite 2 resterebbe riservato ai modelli più costosi e avanzati. Un approccio simile a quanto già visto con altri produttori di chip, volto a coprire con maggiore precisione le varie fasce premium del mercato.
Il chip SM8845 non sarebbe un semplice rebranding o una variante di modelli esistenti, come Snapdragon 8s Gen 4. Al contrario, si tratterebbe di una CPU sviluppata in modo indipendente, che sfrutterebbe lo stesso avanzato processo produttivo N3P di TSMC già previsto per Snapdragon 8 Elite 2. La scelta di TSMC conferma l’orientamento verso prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimizzata. A bordo del nuovo chip ci sarebbe la CPU Oryon, sviluppata da Qualcomm e già utilizzata nei chip della serie Elite. Non è ancora chiaro, però, se verranno introdotte modifiche sostanziali rispetto alle versioni precedenti.
Un altro dettaglio importante riguarda il supporto al set di istruzioni SME (Scalable Matrix Extension), utile per accelerare le operazioni legate all’intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Questo renderebbe il chip ideale per smartphone moderni che puntano a integrare AI generativa e funzioni smart sempre più complesse. Secondo il leaker, gran parte dei produttori Android starebbe già pianificando l’adozione di Snapdragon 8 Gen 5 nei modelli flagship in uscita nel 2025.