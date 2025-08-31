Xpeng P7 debutta in Cina e punta all’Europa

Il 27 Agosto Xpeng lancerà ufficialmente sul mercato cinese la nuova generazione della P7. Ovvero una berlina che ha già raccolto importanti consensi in patria. Tale modello nasce con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni della precedente versione e di affermarsi come uno dei veicoli elettrici di riferimento a livello internazionale. Una sfida che riguarda anche l’Europa. Lì dove il marchio cinese ha intenzione di espandersi e dove la P7 arriverà nei prossimi anni, Italia compresa.

Xpeng P7: autonomia, motori e successo immediato

La nuova P7 colpisce innanzitutto per il design aerodinamico. Il quale risulta essere il frutto di un attento lavoro ingegneristico che ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza pari a 0,201. Le dimensioni generose contribuiscono a conferirgli un aspetto imponente e dinamico. Gli interni riflettono un approccio minimalista ma tecnologico. È infatti presente una strumentazione digitale dietro al volante e un grande display da 15,6” posizionato al centro del cruscotto, capace di muoversi su tre assi per adattarsi alle esigenze di guida e intrattenimento.

Sul fronte tecnico la P7 propone due varianti principali. Abbiamo una RWD con motore singolo da 270kW e una AWD con doppio motore da 437kW complessivi. Le batterie disponibili sono da 74,9 e 92,2kWh, con autonomie dichiarate, secondo il ciclo-CLTC, fino a 820km nella versione RWD LongRange, 702km nella RWD standard e 750km per l’AWD. L’architettura a 800V consente poi ricariche ultraveloci a 5C, un dettaglio che la posiziona tra le berline elettriche più avanzate disponibili oggi in commercio.

Il debutto della P7 è stato accompagnato da un risultato sorprendente. Ovvero oltre 10.000 preordini raccolti in appena 6 minuti e 37sec. dall’apertura delle prenotazioni. Un traguardo che conferma l’interesse del mercato cinese per il nuovo modello. Ma soprattutto rappresenta un segnale importante anche in vista dello sbarco europeo. Il prezzo di partenza, fissato sotto i 300.000yuan, cioè circa 35.900€, rende la vettura competitiva anche in confronto a marchi più affermati. La nuova Xpeng P7 si presenta quindi come una sfida concreta ai grandi nomi del settore, combinando autonomia da record, tecnologie avanzate e un prezzo pensato per conquistare il pubblico internazionale.