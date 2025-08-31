Esselunga: offerte da SHOCK su tecnologia e tanti elettrodomestici

Ti serve un nuovo smartphone per chattare, guardare video o semplicemente vantarti con gli amici? Esselunga ha deciso che è il momento giusto per rinnovarti. Oppure sei di quelli che amano cucinare con la tecnologia in aiuto? Allora anche la cucina diventa più divertente. E se sei della squadra “riposo ma con stile”, ci sono i gadget per rendere ogni giornata più leggera e smart. Quindi respira, prendi fiato e preparati a ridere guardando il tuo vecchio telefono, il tuo vecchio rasoio o la tua vecchia TV. Perché sì, adesso con Esselunga puoi cambiare tutto senza dover chiedere un prestito.

Con Esselunga hai tutto!

Nel fantastico mondo delle offerte Esselunga si parte subito alla grande con lo Xiaomi Redmi A3 a soli 78 euro. Se ti piace stare sempre connesso, ecco che Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro diventa la star del tuo taschino, specialmente nella versione bianca allo stesso prezzo. Per chi adora ascoltare musica mentre corre o si rilassa, arrivano le AirPods quarta generazione a 159 euro. E continuiamo con Esselunga: qui trovi lo ZTE Blade V70 Vita a 98 euro, pronto a diventare il tuo compagno di chat. Esselunga non si ferma e ti propone la Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro, perfetta per quelle serate con pizza e serie TV.

Per la cucina, Esselunga ti coccola con la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest a 74,99 euro, così friggi senza fumo e senza sensi di colpa. Ma non è finita: Esselunga ti porta anche il Philips OneBlade 360 blade 5in1 a 32,94 euro. Se invece ami la pulizia domestica, Esselunga ti lancia la sfida con lo Xiaomi Truclean W20 a 172,99 euro, che lava e asciuga in un attimo. E per restare in forma con stile? Ecco che Esselunga chiude in bellezza con lo smartwatch Amazfit GTS 3 Graphite Black a 59,99 euro.