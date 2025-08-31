1Mobile domina agosto 2025: 150GB in 5G ogni mese per sempre

Il gestore virtuale italiano 1Mobile, che opera su rete Vodafone, introduce una nuova proposta pensata per chi vuole sfruttare il 5G con una spesa contenuta. La Speed 5G 150 Limited Edition combina un pacchetto dati consistente, minuti illimitati e un prezzo promozionale per il primo mese.

Cosa offre la Speed 5G 150 Limited Edition

All’interno di questa soluzione gli utenti possono trovare ogni mese quello che vogliono, in primis 150 giga di traffico dati in 5G. Per le telefonate, nessun problema: ecco minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e ci sono anche 50 SMS al mese. Per quanto riguarda la connessione non c’è alcun tipo di problema di qualità visto che si appoggia su Vodafone. Il primo mese costa solo 5€, mentre dal secondo mese in poi si pagherà 6,99€.

Attivazione e costi iniziali

La Speed 5G 150 Limited Edition è dedicata esclusivamente a chi porta il proprio numero in 1Mobile, senza limitazioni legate all’operatore di provenienza. La SIM è gratuita per chi effettua la portabilità, mentre chi attiva un nuovo numero paga 5 € per la SIM.

Il costo di attivazione è gratuito per tutti, e la procedura può essere completata esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo rapido e sicuro. Non sono previsti costi aggiuntivi per la spedizione.

Un’offerta competitiva nel segmento 5G

Con 150 giga in 5G e un primo mese a prezzo ridotto, questa promozione si posiziona come una delle soluzioni più convenienti per chi cerca un piano dati generoso e prestazioni elevate. La possibilità di accedere al 5G senza costi nascosti, unita alla trasparenza del prezzo mensile, rende la Speed 5G 150 Limited Edition una proposta interessante sia per chi utilizza lo smartphone per lavoro sia per chi ne fa un uso intensivo per streaming, gaming e navigazione.

Con questa iniziativa, 1Mobile conferma la propria strategia di puntare su offerte ricche e chiare, in grado di attrarre nuovi clienti grazie a un mix di convenienza, ampia disponibilità di dati e tecnologia di ultima generazione.