Google Pixel 10

Con la nuova serie Google Pixel 10 Pro, l’azienda di Mountain View ha deciso di affrontare uno dei problemi più discussi dei display OLED: il flickering dovuto alla modulazione PWM. Per la prima volta, infatti, gli smartphone di punta della gamma Pixel integrano un’impostazione dedicata agli “occhi sensibili”, pensata per ridurre il disagio visivo e migliorare il comfort d’uso per chi soffre di affaticamento oculare.

OLED e il problema del flickering

I display OLED sono ampiamente apprezzati per la qualità dell’immagine: neri profondi, colori saturi e consumi ridotti quando si visualizzano contenuti scuri. Tuttavia, la tecnologia porta con sé un difetto nascosto, spesso sottovalutato: la gestione della luminosità tramite modulazione PWM (Pulse Width Modulation).

In pratica, lo schermo regola la luminosità accendendo e spegnendo i pixel a frequenze molto elevate. Anche se il fenomeno è invisibile alla maggior parte delle persone, alcuni utenti percepiscono il flickering come causa di affaticamento visivo, mal di testa o nausea. Negli ultimi anni diversi produttori hanno adottato frequenze PWM sempre più elevate per attenuare il problema, offrendo così una migliore esperienza visiva ai soggetti più sensibili.

La nuova opzione sugli smartphone Pro

Con i Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, Google introduce per la prima volta un’impostazione di accessibilità chiamata “luminosità per occhi sensibili”. Questa funzione consente di raddoppiare la frequenza PWM da 240 Hz a 480 Hz, riducendo l’impatto del flickering e migliorando il comfort visivo nelle sessioni di utilizzo prolungato.

La novità era stata anticipata già a giugno, quando alcune indiscrezioni parlavano di un’opzione PWM dedicata ai modelli più costosi della gamma. Ora è stata confermata dagli utenti che hanno potuto provare i dispositivi, evidenziando come l’attivazione del profilo faccia effettivamente differenza nella percezione dello sfarfallio.

Disponibilità limitata sui modelli Pixel

Va sottolineato, però, che la nuova modalità non è disponibile in maniera uniforme su tutta la serie. Il Pixel 10 Pro Fold, ad esempio, integra la funzione solo sul display interno, mentre lo schermo esterno resta privo di questa regolazione. Il Pixel 10 base, invece, non offre alcuna opzione aggiuntiva per la gestione del flickering, confermando che si tratta di una caratteristica riservata ai modelli di fascia più alta. Questa distinzione evidenzia la volontà di Google di concentrare le innovazioni legate al comfort visivo sulle versioni premium, lasciando i modelli standard a una gestione tradizionale della luminosità.

Un passo avanti, ma non risolutivo

L’arrivo di un’opzione dedicata agli occhi sensibili rappresenta sicuramente un progresso per Google, che finora non aveva mai affrontato in modo diretto il tema del flickering. Tuttavia, il risultato non appare ancora in linea con quello dei principali concorrenti.

Altri produttori hanno già introdotto frequenze PWM nettamente superiori: OnePlus ha raggiunto i 2.160 Hz, mentre HONOR è arrivata a toccare i 4.320 Hz, valori che riducono quasi completamente la percezione dello sfarfallio. Al confronto, il passaggio da 240 a 480 Hz sui Pixel 10 Pro costituisce un miglioramento tangibile ma solo parziale.

In questo senso, Google sembra aver intrapreso la strada giusta ma con un approccio graduale, preferendo implementare una prima soluzione di compromesso piuttosto che puntare subito a livelli di eccellenza già disponibili altrove.