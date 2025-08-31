Amazon regala l’offerta sul notebook Lenovo Yoga Slim 7: sconto IMPERDIBILE

La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è davvero una delle migliori in circolazione, proprio perché i consumatori si ritrovano a poter acquistare un Lenovo Yoga Slim 7 con uno sconto decisamente interessante e importante rispetto al listino iniziale di poco superiore ai 1300 euro.

Il prodotto offre accesso ad una serie di funzionalità e di specifiche tecniche di alto livello, partendo prima di tutto dalle dimensioni compatte che ne facilitano sicuramente la trasportabilità, rendendolo un notebook che facilmente può essere inserito in una borsa o zainetto. Il suo display è da 14 pollici, è un buonissimo OLED con risoluzione WQXGA+ (2880 x 1800 pixel, precisamente 2,8K), non touchscreen, ma comunque perfettamente in grado di garantire una resa di livello nettamente superiore alle media, grazie a colori estremamente definiti e dettagli precisi.

Il processore è l’Intel Core Ultra 7 256V, SoC di ultima generazione capace di raggiungere prestazioni più che discrete, anche grazie alla configurazione con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica non è dedicata, ma resta una delle più usate nei device di fascia media, stiamo difatti parlando di Intel Arc. Il sistema operativo è chiaramente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software.

Per ricevere ogni giorno codici sconto Amazon gratis e scoprire quali sono le migliori offerte, ricordatevi di iscrivervi al canale Telegram @codiciscontotech, dove vi aspettano anche gli errori di prezzo esclusivi.

Amazon, la promozione sul Lenovo Yoga Slim 7 è incredibile

La promozione che Amazon ha deciso di attivare è molto interessante, poiché permette di mettere le mani su un notebook comunque di ottima qualità generale, pagandolo solamente 999 euro. Nel caso in cui la cifra vi apparisse elevata, ricordatevi che il suo listino sarebbe di 1299 euro, così da capire che si parla di una riduzione effettiva di circa 300 euro. A questo link potete effettuare l’acquisto.