HONOR 200 e 200 Pro ricevono un nuovo aggiornamento in Italia

Gli smartphone HONOR 200 e HONOR200 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software anche nel nostro paese. In Italia. Tutto questo a poco più di un mese dal rilascio della versione 9.0.0.168 di MagicOS. Quest’ultima aveva infatti introdotto alcuni miglioramenti legati all’intelligenza artificiale. Ed anche nuove funzioni al comparto fotografico. Ma adesso il produttore torna a intervenire sul software. E questa volta, però, l’aggiornamento si concentra solo sulla sicurezza. La nuova versione 9.0.0.174 di MagicOS è attualmente in distribuzione sia in Italia che a livello mondiale. Il pacchetto, che pesa circa 183 MB per la versione Pro, non introduce nuove funzioni. Ma porta con sé le patch di sicurezza Android aggiornate ad agosto 2025.

HONOR pensa alla sicurezza prima di tutto con delle patch fondamentali per la protezione dei dati

Si tratta di un intervento importante per la protezione del sistema, anche se meno è visibile rispetto alle precedenti implementazioni legate solo all’intelligenza artificiale. Le patch includono poi correzioni a diverse vulnerabilità. Tra cui una classificata come “critica” e altre considerate invece “importanti”. Esattamente come viene indicato nel bollettino di sicurezza Android di Google.

HONOR conferma che l’aggiornamento integra correzioni per la vulnerabilità critica CVE-2025-48530. Oltre a quelle importanti CVE-2025-26421, CVE-2025-22441 e CVE-2025-48533. Questi interventi riguardano sostanzialmente potenziali falle che, se sfruttate, potrebbero compromettere la sicurezza dei dati personali. Ma anche la stabilità del sistema operativo.

Ad oggi l’update non introduce nuove funzionalità che sono visibili. Ma si tratta comunque di un passaggio fondamentale per garantire la protezione degli smartphone nel tempo. Per installare l’aggiornamento, gli utenti possono recarsi nel menu delle impostazioni del loro dispositivo. Andare alla voce “Sistema > Aggiornamento software”. Da lì, è possibile verificare la disponibilità. E poi procedere con il download e l’installazione. Se l’aggiornamento non risulta subito disponibile, basta attendere qualche ora. Il rilascio, come di consueto, avviene in modo graduale.