Android Auto: Gemini arriverà presto e saprà sempre dove sei

Nell’ultima beta 15.1 di Android Auto emerge un dettaglio che non lascia indifferenti. Una voce nascosta nel codice parla chiaro: “Share precise location”. Sarà l’utente a scegliere se condividere o meno la posizione con l’assistente Gemini e sarà una funzione facoltativa, non un obbligo. L’intento è sicuramente quello di offrire un supporto più accurato durante i viaggi. La funzione non è ancora attiva su Android, come lo stesso Gemini che resta in attesa di debutto, ma tutto fa presagire che presto vedremo l’IA nel sistema. Le tracce presenti da più versioni indicano che Google stia limando gli ultimi dettagli. Non si tratta solo di percorsi rapidi, con la posizione precisa Gemini potrebbe suggerire punti di interesse vicini, fornire informazioni contestuali, persino anticipare le esigenze del conducente.

Tra grafica e perfezionamento: quando arriverà Gemini su Android Auto?

Parallelamente la beta 15.0 Android aveva introdotto un cambiamento estetico atteso. Il vecchio Day/Night mode era stato sostituito dalla voce “Tema”. Tutto lasciava intendere l’arrivo di un tema chiaro per Android Auto. Una novità che molti guidatori desideravano da tempo. Con la 15.1 però la denominazione originaria è ricomparsa. Google ha preferito fare un passo indietro. Non sembra ancora il momento giusto per un debutto così visibile, così pare che si opti per un atteggiamento cauto. Meglio rinviare un restyling piuttosto che offrire un’interfaccia non pronta. Nel frattempo la versione 15.1 di Android ha portato correzioni di bug e preparato il terreno per il nuovo Material 3 Expressive. Tutto appare pensato per garantire un’esperienza stabile, senza forzature.

L’annuncio dell’integrazione di Gemini era arrivato mesi fa, poi il silenzio, il rinvio, i test. Ora i tasselli iniziano a combaciare. Google sembra voler introdurre l’assistente quando la tecnologia sarà davvero all’altezza. Perché rischiare un lancio acerbo? Secondo un recente indizio trapelato da Big G, il rollout non sarebbe lontano. Le prossime settimane potrebbero segnare la svolta tanto attesa. L’arrivo di Gemini a su Android Auto non promette solo risposte più rapide, ma potrebbe addirittura cambiare il rapporto con la strada, rendendo la guida più consapevole e meno dispersiva.