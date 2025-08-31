SiFly conquista un record di volo con il drone Q12

Nella soleggiata California, lo scorso 26 luglio, un piccolo grande protagonista della tecnologia ha conquistato i riflettori mondiali: un drone elettrico di nome Q12, prodotto dall’azienda statunitense SiFly. In quella data il velivolo ha stabilito un primato mondiale, riuscendo a volare per tre ore, undici minuti e cinquantaquattro secondi consecutivi. Il tempo registrato non è soltanto una cifra da Guinness, ma il segnale tangibile di quanto rapidamente stia evolvendo un settore spesso considerato di nicchia.

Q12 di SiFly stabilisce un record mondiale di volo elettrico da oltre 3 ore

Il record, certificato da otto giudici ufficiali, ha collocato il Q12 in cima alla classifica dei multirotori compresi tra i cinque e i venti chilogrammi. Dietro a quei numeri c’è un lavoro ingegneristico che spinge sempre più in là le possibilità dei droni elettrici. Si tratta infatti di un mezzo concepito per missioni lunghe, capace di decollare verticalmente e di adattarsi a scenari in cui rapidità e autonomia sono fondamentali.

Gli utilizzi concreti di un drone con queste caratteristiche vanno ben oltre le semplici riprese aeree. Si pensa, per esempio, a operazioni di soccorso, in cui un velivolo in grado di resistere per ore in volo può diventare il primo “occhio” sul luogo dell’emergenza, in attesa che arrivino squadre di intervento tradizionali. Ma non solo: velocità elevate, resistenza alle condizioni atmosferiche e capacità di trasporto rendono il Q12 un candidato ideale anche per servizi logistici e missioni industriali.

L’aspetto che colpisce è come le prestazioni si avvicinino ormai a quelle di piccoli elicotteri, pur mantenendo una struttura modulare interamente elettrica. Con un’autonomia superiore ai centoquaranta chilometri e una velocità massima vicina ai centosessanta all’ora, il drone non appare più un semplice gadget tecnologico, ma un vero e proprio strumento professionale.

Le prime consegne del modello sono attese per il 2026, ma il traguardo californiano ha già acceso l’interesse degli operatori del settore. L’impresa di SiFly non si limita a riscrivere una classifica, ma lascia intravedere una trasformazione più ampia: i droni stanno smettendo di essere accessori sperimentali per diventare alleati indispensabili in ambiti cruciali della vita quotidiana.