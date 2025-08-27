Gemini si rinnova in vista dei Pixel 10

L’attesa per i Pixel 10 si accompagna a una serie di aggiornamenti strategici nel mondo Google e tra questi emerge Gemini. L’assistente AI, già al centro di numerose novità, riceve un restyling del widget pensato per rendere l’esperienza visiva più dinamica e coerente con i principi del Material 3 Expressive. La distribuzione è iniziata con la versione 1.0.795460806 dell’app e sta raggiungendo gradualmente tutti gli utenti.

Gemini fa un passo avanti per i nuovi dispositivi Android e migliora l’ esperienza d’uso

Il cambiamento appare evidente sin dal primo sguardo. Le forme del widget diventano più morbide e gli angoli più arrotondati, adottano così uno stile moderno e meno rigido. Nella configurazione a riga singola, l’allineamento con il pulsante principale dell’app contribuisce a un look più uniforme. Nelle varianti a due e tre righe, invece, vi sono curve superiori più accentuate e il ritorno del Dynamic Color, che aggiunge un tocco di vivacità in linea con la personalizzazione tipica di Android.

Non parliamo però solo di un cambiamento estetico. Il nuovo widget migliora l’integrazione con l’interfaccia dei dispositivi, rendendo più immediato l’accesso alle funzioni di Gemini. La barra “Chiedi a Gemini” risalta con maggiore chiarezza, mentre l’armonia visiva con gli altri elementi della schermata home contribuisce a una navigazione più naturale. Google continua così a spingere sul percorso di rinnovamento iniziato con il Material 3, rendendo più “coerente” l’esperienza d’uso tra le sue app e i servizi integrati.

Il debutto ufficiale del widget aggiornato coincide con il lancio imminente dei Pixel 10, segnale che l’azienda vuole valorizzare al massimo la sinergia tra hardware e software. Per gli utenti, tutto ciò si traduce in uno strumento più elegante, funzionale e coerente con la nuova filosofia grafica di Android. Un dettaglio che conferma la volontà di Google di trasformare Gemini in un punto di riferimento per la vita di tutti i giorni.