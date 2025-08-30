WhatsApp testa i timer a scadenza per lo stato anche su iPhone

WhatsApp continua il lavoro di allineamento tra le versioni Android e iOS, introducendo anche su iPhone la possibilità di impostare stati temporanei che scompaiono automaticamente dopo un periodo prestabilito. La funzione, già comparsa nella beta Android 2.25.22.22, è ora in fase di test anche sull’app per iOS.
Come funziona lo stato a tempo su WhatsApp
Con l’arrivo del nuovo aggiornamento che porta l’app alla versione beta 25.23.10.78, che gli utenti possono scaricare su TestFlight, solo alcuni iscritti possono avere già accesso all’opzione che permette di inserire un timer allo stato della sezione “Info” del profilo. Si potrà così impostare un timer personalizzato che arriva fino a un massimo di un mese, oltre a quelli già conosciuti che vanno da 30 minuti ad una settimana. Alla scadenza, lo stato viene rimosso automaticamente, evitando che informazioni non aggiornate rimangano visibili. È in questo modo che si conferisce molta più versatilità ad una funzione non troppo utilizzata da tantissime persone.
La funzione mantiene comunque una certa flessibilità. Lo stato può essere modificato, aggiornato o cancellato in qualsiasi momento, anche prima della scadenza impostata. In questo modo resta possibile segnalare eventi o situazioni di durata variabile, dalle brevi assenze lavorative alle vacanze più lunghe, senza preoccuparsi di dover ricordare di eliminarlo manualmente.
Privacy e gestione dello storico, come cambia WhatsApp
Le regole relative alla privacy non cambiano: la visibilità degli stati continua a seguire le impostazioni già configurate, assicurando che i contenuti siano mostrati solo ai contatti scelti. WhatsApp segnala chiaramente la data di scadenza all’interno delle impostazioni, così da permettere di controllare e, se necessario, modificare la durata residua.
Una volta scaduto, lo stato non è più visibile né nel profilo né nelle chat. Viene però conservato in un archivio privato, consultabile solo dall’utente. Questo consente di rivedere in seguito i messaggi passati senza renderli nuovamente pubblici, mantenendo il profilo più ordinato e sempre aggiornato.