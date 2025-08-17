WhatsApp rivoluziona gli stati, ecco gli aggiornamenti in arrivo

WhatsApp sta preparando una serie di aggiornamenti che renderanno davvero migliore l’esperienza degli utenti.

Come ben sappiamo, l’app di Meta ha da sempre un’attenzione particolare verso i propri utenti, tanto da cercare di aggiornare quanto più possibile la piattaforma con funzionalità che potrebbero essere utili a tutti.

Ricordiamo che WhatsApp parte come una semplice applicazione per la messaggistica istantanea, tuttavia al giorno d’oggi è un’app a tutto tondo, poiché integra diversa funzioni che la rendono quasi unica. Infatti su WhatsApp si possono sì inviare messaggi, ma anche i contenuti multimediali, audio, si possono effettuare chiamate video videochiamate, informarsi tramite i canali, postare quello che si vuole tramite gli Stati e da tempi più recenti anche scrivere all’intelligenza artificiale di meta.

WhatsApp: si aggiornano anche gli stati

Gli ultimi aggiornamenti di WhatsApp hanno riguardato prevalentemente i messaggi di testo e anche le chiamate.

Infatti, una delle ultime funzionalità sono proprio i promemoria, che interessano sia i messaggi di testo, che le chiamate.

Con i promemoria, infatti è possibile impostare un orario predefinito in cui ricevere una notifica da parte di WhatsApp che ricorda agli utenti di visionare i messaggi di testo, oppure la chiamata che è stata ricevuta.

Negli ultimi tempi, però, pare che WhatsApp si voglia dedicare agli aggiornamenti degli stati.

Gli stati su WhatsApp rappresentano un piccolo social all’interno della piattaforma, grazie al quale è possibile postare foto, video, note audio, link, musica e di tutto e di più.

Questi contenuti possono essere visualizzati dai contatti degli utenti, che possono anche interagire sia tramite un commento, sia tramite con semplice cuoricino da cliccare.

L’ultimo aggiornamento migliorerà di gran lunga la vita degli utenti, poiché permetterà di avere un’anteprima degli utenti più recenti che hanno visualizzato il contenuto dello stato, velocizzando di gran lunga l’operazione che l’utente svolge quando controlla chi ha preso visione del proprio stato.