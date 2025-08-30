Samsung Galaxy Z TriFold si avvicina: ecco una nuova immagine sul web

Il settore dei telefoni pieghevoli continua a crescere e, dopo il recente lancio di Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Honor Magic V5, l’attenzione degli appassionati si sposta ora sul progetto più ambizioso di Samsung: il Galaxy Z TriFold. Si tratta del primo dispositivo dell’azienda con una tripla piega, pensato per sfidare direttamente il Huawei Mate XT. Secondo le indiscrezioni, potrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2025.

I video trapelati online sul TriFold di Samsung

Nelle ultime ore l’utente TechHighest ha pubblicato su X tre brevi video che mostrerebbero alcune caratteristiche del TriFold. Nonostante non si tratti di materiali ufficiali, le animazioni ricordano molto quelle presenti nei menù dei dispositivi Galaxy, aumentando la credibilità del leak. I filmati suggeriscono un design pensato per massimizzare il multitasking, con più applicazioni aperte contemporaneamente e un passaggio fluido tra diverse modalità d’uso.

L’attesa per l’evento di settembre

Samsung terrà un evento hardware il 4 settembre 2025, dove saranno protagonisti il Galaxy S25 FE e la serie Galaxy Tab S11. È improbabile che il TriFold venga presentato in quella sede, ma non è escluso che possa esserci un assaggio in anteprima prima del lancio ufficiale previsto per fine anno. Un’eventuale comparsa, anche solo accennata, contribuirebbe ad alimentare ulteriormente l’hype intorno al dispositivo.

Distribuzione e concorrenza: cosa aspetta Samsung

Resta ancora da capire se il Galaxy Z TriFold sarà distribuito globalmente o se, come accaduto in passato con altri modelli pieghevoli, verrà limitato a mercati selezionati. Nel frattempo, Huawei continua a spingere con il Mate XT, già disponibile in più regioni e destinato a ricevere presto un successore.

Il Galaxy Z TriFold si inserisce così in un segmento in piena evoluzione, dove il design e la capacità di gestire più attività contemporaneamente potrebbero diventare fattori chiave per convincere gli utenti a scegliere un dispositivo con tripla piega.