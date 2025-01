Le manovre di Microsoft per spingere gli utenti verso Windows 11 continuano, non è un mistero che l’azienda stia cercando in tutti modi di incentivare l’adozione del suo ultimo sistema operativo da parte degli utenti spingendo in favore del nuovo sistema operativo indipendentemente dalla necessità degli utenti di aggiornare anche l’hardware.

L’azienda di Redmond infatti sta spingendo tantissimo in favore dell’ultima versione di Windows dal momento che questa è integra tutte le novità sia in termini di sicurezza che in termini di funzionalità con un occhio di riguardo verso l’intelligenza artificiale, nel tempo infatti Microsoft sta abbassando sempre di più il supporto verso Windows 10 in vista di una futura totale cessazione di quest’ultimo.

Un’altra brutta notizia

Sulla scia di quanto visto precedentemente per gli utenti, arriva un’altra brutta notizia, a partire dal 14 ottobre 2025 cesserà il supporto per la suite di applicazioni Office per quanto riguarda Windows 10, l’ha comunicato Microsoft con una nota ufficiale che ha letteralmente equiparato il sistema operativo di 10ª generazione a tutti gli altri precedenti che vedranno la cessazione del supporto nella stessa data, dunque l’ennesimo consiglio che abbiamo già visto da parte di Microsoft si ripete nell’incentivare gli utenti ad aggiornare Windows 11, arrivando a suggerire anche di aggiornare il proprio hardware per poi effettuare l’aggiornamento del sistema operativo.

Ricordiamo che Windows 11 è disponibile per tutti i pc che supportano i requisiti richiesti da Microsoft non tanto da un punto di vista delle prestazioni, il sistema non è molto oneroso per quanto riguarda la potenza brutta, lo è di più da un punto di vista della sicurezza, sono stati tagliati fuori infatti tantissimi processori abbastanza potenti da eseguire il sistema ma non in grado di offrire standard di sicurezza adeguati insieme ad altri elementi come il secure boot e il TPM 2.0, nel caso supportiate tutte queste caratteristiche, il consiglio è quello di aggiornare senza aspettare oltre.