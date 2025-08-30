Audi RS3 GT avvistata: possibile canto del cigno del 5 cilindri

Un modello di cui si parla spesso per quanto riguarda Audi, sicuramente è la RS3, vederla però girare al Nurburgring suggerisce che quella che stiamo guardando non è la classica RS3.

Qualcosa bolle

Recentemente all’interno del circuito è stata fotografata una nuova automobile che probabilmente nasconde aggiornamenti aerodinamici ed è lecito aspettarsi anche una maggiore potenza sotto al cofano, probabilmente quella che è stata osservata è la nuova Audi RS3 GT.

Tale avvistamento diventa particolarmente importante poiché questa vettura potrebbe segnare non solo la chiusura della quarta generazione ma anche l’addio al leggendario motore a cinque cilindri turbo di Audi, destinato a intercedere in favore dell’elettrificazione, un’ultima evoluzione dunque ad alte prestazioni sarebbe il tributo finale ad un motore simbolo del marchio.

Effettivamente non è una novità che Audi abbia in cantiere una nuova vettura base di gamma, ma con il caos che regna nel settore automotive la domanda dei veicoli elettrici in calo, il futuro sembra sempre più sfocato, dunque non sarebbe una sorpresa se Audi decidesse di allungare la vita della serie A3, allo stesso tempo non lo sarebbe nemmeno parlare di un nuovo modello dotato di motore termico, l’unica certezza che abbiamo e che questa vettura in qualche modo troverà il suo posto.

Nello specifico, guardando il modello in circolazione all’interno del circuito emerge subito la presenza di appendice aerodinamica ai lati del paraurti anteriore, con un’estensione del labbro frontale meno evidente sotto le prese d’aria laterali, il modello poi secondo alcune voci di corridoio sarà dotato di una generosa dose di finta di Carbonio, che verrà utilizzata probabilmente per il cofano, il paraurti e forse anche per i parafanghi.

Sotto gli aggiornamenti estetici si possono notare facilmente delle pinze freno blu, che sottolineano dei cambiamenti e probabilmente dei miglioramenti anche all’impianto frenante, sotto al cofano invece non si sa quanto sarà elevato il margine di miglioramento ma probabilmente avremo a disposizione un motore 2.5 Turbo a cinque cilindri che in teoria dovrebbe essere ancora più potente, l’attuale generazione ricordiamo che offre una potenza di 400 cavalli e 500 Nm di coppia massima.