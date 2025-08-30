Android

Prosegue lo sviluppo parallelo di Android, con Google che ha appena reso disponibile la build 2508 sul canale Android Canary Release Channel. Si tratta della terza release da quando il programma è stato inaugurato a luglio, un percorso dedicato agli utenti più esperti e agli sviluppatori che vogliono provare in anticipo le novità del sistema operativo.

Una nuova tappa nello sviluppo di Android

La build arriva a meno di un mese dalla precedente 2507 e conferma la cadenza mensile promessa da Google. Il pacchetto ha un peso di circa 532 MB sui Pixel compatibili e include le patch di sicurezza di agosto 2025. Pur trattandosi di una release instabile rispetto al canale Beta, Canary rappresenta un’occasione per toccare con mano alcune funzioni che potrebbero debuttare in seguito nelle versioni ufficiali di Android.

Personalizzazione delle icone

Una delle novità più evidenti della build 2508 riguarda la possibilità di modificare la forma delle icone. Finora si poteva solo attivare il tema basato sugli sfondi, mentre ora è possibile scegliere tra cinque varianti: cerchio, quadrato, “biscotto” a quattro lati, “biscotto” a sette lati e arco. L’opzione si trova nel menù Sfondo e stile, alla voce “Schermata Home”. Non sono invece ancora presenti le icone “Minimal” introdotte in parallelo nella Beta di Android 16 QPR2.

Torcia con intensità regolabile

Un’altra novità riguarda la gestione della torcia. Nel centro di controllo ora compare un riquadro interattivo: un tap rapido accende o spegne la luce, mentre selezionando la voce “Torcia” compare uno slider che consente di regolarne l’intensità. Si tratta di una funzione molto richiesta dagli utenti, utile per adattare la luminosità in base alla situazione, riducendo i consumi della batteria e il rischio di abbagliare in ambienti chiusi.

Pannello widget aggiornato

La build 2508 introduce inoltre un pannello dei widget ridisegnato. L’elenco unico delle versioni precedenti lascia spazio a due schede: “In evidenza”, che raccoglie i widget consigliati, e “Sfoglia”, che contiene l’intera lista disponibile. Questa organizzazione dovrebbe facilitare la ricerca, soprattutto in presenza di molte app installate. Mancano però ancora i widget per la schermata di blocco, già avvistati nella Beta 1 di Android 16 QPR2.

Screenshot con link integrato

Tra le funzioni più interessanti c’è la possibilità di condividere uno screenshot insieme al link del contenuto. Quando si cattura una schermata durante la visione di un video o la lettura di una pagina web, nel menù di condivisione compare l’opzione “Includi link”. In questo modo l’immagine viene accompagnata dall’indirizzo del contenuto, semplificando la condivisione senza dover copiare manualmente il collegamento. Se l’opzione è disattivata, lo screenshot rimane quello classico.

Come installare la build 2508

La distribuzione avviene come aggiornamento OTA per chi ha già installato la build 2507 su un Pixel supportato. Basta recarsi in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e cercare manualmente l’update. Per chi invece vuole aderire per la prima volta al programma Canary, è necessario effettuare il flash tramite Android Flash Tool, disponibile da browser Chrome, seguendo le istruzioni ufficiali di Google.

I dispositivi compatibili

Il programma Android Canary interessa un’ampia gamma di dispositivi Pixel, a partire dalla serie Pixel 6 fino agli attuali Pixel 10, includendo varianti Pro, Fold e Tablet. L’elenco comprende anche il Pixel 9a, segno che Google intende garantire un’ampia copertura anche per i modelli non di punta.