Google Home si aggiorna: in arrivo il riconoscimento della presenza via Wi-Fi

L’applicazione Google Home a breve si aggiornerà con una funzione richiesta da molto tempo.

Google Home è la piattaforma sviluppata da Google per controllare e gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, che sono compatibili con Google.

Grazie a questa applicazione è possibile infatti gestire lampadine, telecamere e altre dispositivi, ma anche impostare delle routine specifiche che i dispositivi seguiranno quotidianamente.

Si tratta dunque di un’applicazione molto importante, che serve proprio come un centro generale di controllo per tutti i dispositivi smart presenti nelle abitazioni.

Recentemente Google ha deciso di aggiornare la propria applicazione per migliorarne alcune funzioni, e integrarne altre che erano richieste da lungo tempo da parte degli utenti.

Google Home: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento

L’applicazione Google Home si aggiornerà con una funzione davvero molto richiesta dagli utenti.

Attualmente, infatti, non esiste per questa piattaforma una funzione che determini lo sviluppo di una routine dentro casa e una fuori casa, ma tutto ciò adesso sta per cambiare.

Con il nuovo aggiornamento, infatti l’applicazione Google Home integrerà il riconoscimento della presenza via Wi-Fi.

Ma cosa può stare a significare tutto ciò?

Significa semplicemente che l’applicazione sarà in grado di determinare automaticamente la presenza nelle abitazioni di persone oppure no, in base alla connessione dello smartphone a una rete Wi-Fi prestabilita.

Questa funzione, molto più attendibile rispetto ai sistemi utilizzati al momento dell’applicazione, permetterà dunque di generare delle routine casa e delle routine fuori casa, e grazie proprio all’introduzione di questo rivela mento via Wi-Fi si potrà richiedere all’app ad esempio l’accensione o lo spegnimento delle luci in base alla routine, ma anche la regolazione del termostato, oppure tante altre azioni.

Si tratta dunque di una funzione che andava sicuramente integrata in un’applicazione così importante come Google Home e che sarà disponibile per tutti gli utenti nei prossimi giorni.