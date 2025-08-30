Ad
Sciame di bolle rivela la teoria di Kolmogorov dopo 80 anni

Scienziati confermano per la prima volta in laboratorio la teoria di Kolmogorov sulla turbolenza usando sciami di bolle.

scritto da Margherita Zichella
Per decenni la teoria di Kolmogorov del 1941 è stata citata come un pilastro nella fisica della turbolenza, ma mai dimostrata davvero in laboratorio. Ora un gruppo di scienziati tedeschi e americani è riuscito a farlo, con un esperimento tanto elegante quanto suggestivo: sciami di bolle che risalgono in una colonna d’acqua. Può sembrare quasi un gioco visivo, ma dietro c’è un lavoro di estrema precisione, fatto di telecamere ad alta velocità e calcoli raffinati.

 

Kolmogorov confermato: la turbolenza osservata tra bolle in acqua

In un cilindro riempito d’acqua, le bolle millimetriche hanno dato vita a un caos ordinato: vortici che si spezzavano e si ridistribuivano, proprio come aveva previsto Kolmogorov più di ottant’anni fa. L’energia passava dai moti più grandi a quelli più piccoli, fino a dissolversi, seguendo lo schema teorizzato nel 1941. È la prima conferma sperimentale di un meccanismo che, pur essendo alla base di fenomeni naturali e industriali, era rimasto finora soltanto su carta.

La parte affascinante è che non si tratta solo di un successo accademico. Lo studio propone anche una formula pratica per stimare la perdita di energia nei flussi di bolle: basta conoscere grandezza e densità delle bolle stesse. Un approccio semplice, ma potente, che potrebbe migliorare processi reali, dai reattori chimici agli impianti di depurazione. In quei contesti, capire e controllare la turbolenza non è un esercizio teorico: significa più efficienza, meno sprechi, risultati più affidabili.

Quello che colpisce, al di là dei dettagli tecnici, è la sensazione di vedere chiudersi un cerchio iniziato in un’epoca lontana. Kolmogorov elaborava le sue idee mentre l’Europa era sconvolta dalla guerra, eppure quelle intuizioni hanno resistito, hanno alimentato dibattiti e ipotesi, fino a trovare oggi la loro conferma nelle scie luminose lasciate da minuscole bolle. È una storia che parla di scienza, certo, ma anche di tempo, di pazienza e della capacità delle idee di sopravvivere a tutto, in attesa che qualcuno, un giorno, riesca a mostrarne la verità con la limpidezza di un esperimento.

