Sciame di bolle rivela la teoria di Kolmogorov dopo 80 anni

Per decenni la teoria di Kolmogorov del 1941 è stata citata come un pilastro nella fisica della turbolenza, ma mai dimostrata davvero in laboratorio. Ora un gruppo di scienziati tedeschi e americani è riuscito a farlo, con un esperimento tanto elegante quanto suggestivo: sciami di bolle che risalgono in una colonna d’acqua. Può sembrare quasi un gioco visivo, ma dietro c’è un lavoro di estrema precisione, fatto di telecamere ad alta velocità e calcoli raffinati.

Kolmogorov confermato: la turbolenza osservata tra bolle in acqua

In un cilindro riempito d’acqua, le bolle millimetriche hanno dato vita a un caos ordinato: vortici che si spezzavano e si ridistribuivano, proprio come aveva previsto Kolmogorov più di ottant’anni fa. L’energia passava dai moti più grandi a quelli più piccoli, fino a dissolversi, seguendo lo schema teorizzato nel 1941. È la prima conferma sperimentale di un meccanismo che, pur essendo alla base di fenomeni naturali e industriali, era rimasto finora soltanto su carta.

La parte affascinante è che non si tratta solo di un successo accademico. Lo studio propone anche una formula pratica per stimare la perdita di energia nei flussi di bolle: basta conoscere grandezza e densità delle bolle stesse. Un approccio semplice, ma potente, che potrebbe migliorare processi reali, dai reattori chimici agli impianti di depurazione. In quei contesti, capire e controllare la turbolenza non è un esercizio teorico: significa più efficienza, meno sprechi, risultati più affidabili.

Quello che colpisce, al di là dei dettagli tecnici, è la sensazione di vedere chiudersi un cerchio iniziato in un’epoca lontana. Kolmogorov elaborava le sue idee mentre l’Europa era sconvolta dalla guerra, eppure quelle intuizioni hanno resistito, hanno alimentato dibattiti e ipotesi, fino a trovare oggi la loro conferma nelle scie luminose lasciate da minuscole bolle. È una storia che parla di scienza, certo, ma anche di tempo, di pazienza e della capacità delle idee di sopravvivere a tutto, in attesa che qualcuno, un giorno, riesca a mostrarne la verità con la limpidezza di un esperimento.