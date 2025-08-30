Pixel 10: ricarica wireless Qi2 magnetica, Pro XL più veloce

Con la nuova generazione di smartphone Pixel 10, Google porta un’importante novità sul fronte della ricarica: il supporto allo standard Qi2 con aggancio magnetico. Una soluzione che promette non solo maggiore stabilità del telefono durante la ricarica senza fili, ma anche una migliore efficienza energetica grazie al perfetto allineamento con la base.

Questa tecnologia, già apprezzata su accessori concorrenti, debutta ora ufficialmente anche sui Pixel. Tutti i modelli della gamma 10 supportano la ricarica magnetica Qi2, ma con una distinzione significativa: il Pixel 10 Pro XL è l’unico a poter vantare velocità di ricarica superiori, diventando il punto di riferimento per chi cerca il massimo delle prestazioni.

Google Pixel 10, la ricarica wireless fa un salto di qualità soprattutto con il Pixel 10 Pro XL

Mentre Pixel 10 e Pixel 10 Pro mantengono tempi di ricarica più vicini agli standard precedenti, il modello Pro XL sfrutta un nuovo sistema di gestione energetica in grado di spingere la potenza oltre i valori tradizionali. Il risultato è un’autonomia ripristinata in meno tempo, ideale per chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva e non vuole fermarsi troppo a lungo vicino a una basetta. La scelta di differenziare la ricarica rispecchia la filosofia di Google di garantire funzionalità premium su tutta la gamma, riservando però ai modelli di punta vantaggi concreti. In questo modo l’esperienza rimane equilibrata, ma chi sceglie il Pro XL ottiene un valore aggiunto tangibile.

Uno sguardo al futuro

L’arrivo di Qi2 con aggancio magnetico apre anche la strada a un nuovo ecosistema di accessori compatibili. Basi di ricarica, supporti da scrivania o dock per auto potranno sfruttare il magnete per mantenere lo smartphone in posizione stabile, eliminando i fastidiosi spostamenti accidentali. Con Pixel 10 Google non introduce solo un aggiornamento hardware, ma rafforza il concetto di praticità quotidiana, confermando la volontà di far evolvere la ricarica wireless da semplice alternativa al cavo a vero standard di riferimento.