Curiosity scopre simbolo di pace su Marte

Sul pianeta rosso, anche una semplice foto può trasformarsi in una piccola rivelazione. È quello che è accaduto l’8 agosto 2025, quando Curiosity – il rover che ormai da più di dodici anni resiste su Marte – ha inviato un’immagine che ha fatto sorridere gli scienziati. Nella foto compare una formazione naturale che sembra disegnare un simbolo di pace, una “Y” perfetta che si staglia nel cuore del cratere Gale. È stata subito soprannominata “peace sign marziano”, come se il pianeta stesso avesse voluto lanciare un messaggio inaspettato ai suoi visitatori.

La “Y” marziana che sorprende la NASA

La zona in questione appartiene a un reticolo di rilievi e depressioni conosciuto come “boxwork”, un paesaggio che dall’alto somiglia a una ragnatela pietrificata. A battezzare la nuova formazione è stato il team NASA, scegliendo il nome “Ayopaya”, preso da una regione della Bolivia. Dietro a queste forme curiose, però, si nasconde una storia molto più antica: quella di un Marte plasmato dall’acqua. Gli studiosi spiegano che, miliardi di anni fa, fiumi ricchi di minerali attraversavano la superficie, erodendo le rocce più deboli e lasciando in rilievo le creste più dure. Col tempo, i venti e l’erosione hanno trasformato questi intrecci in quello che oggi appare come una mappa fossile dei movimenti dell’acqua.

Ogni immagine restituita da Curiosity è come un frammento di memoria geologica. In quelle creste gli scienziati vedono la traccia di ambienti che hanno ospitato acqua liquida, condizione indispensabile per la vita. Analizzare la composizione dei minerali, la disposizione delle rocce e la morfologia del terreno non significa solo studiare il passato del pianeta, ma anche avvicinarsi a una risposta che accompagna l’umanità da sempre: Marte ha mai avuto i presupposti per ospitare vita, anche solo microbica?

Quello che rende tutto ancora più sorprendente è la longevità del rover. Curiosity era stato progettato per funzionare un paio d’anni, e invece continua a resistere dopo più di un decennio. Negli ultimi tempi ha persino ricevuto aggiornamenti software che gli permettono di gestire meglio energia e attività, diventando una sorta di esploratore multitasking. Così, ogni volta che manda a casa una nuova immagine, non è solo un dato scientifico: è anche la testimonianza di quanto lontano possa spingersi la curiosità umana quando decide di non fermarsi.