Il Trump Phone cambia ancora il suo design?

Quando Trump Mobile ha presentato al pubblico il suo T1 Phone insieme al nuovo operatore mobile, il messaggio era chiaro. Si parlava di un dispositivo innovativo, interamente progettato e costruito negli Stati Uniti. Uno smartphone pronto a debuttare sul mercato entro settembre. Oggi, a distanza di pochi mesi, quell’immagine di sicurezza si è incrinata. Il campanello d’allarme è suonato qualche settimana fa, quando sull’account X ufficiale di Trump Mobile è comparsa una foto del presunto T1 Phone. Lo scatto mostrava un telefono dal design simile ad un Samsung Galaxy S25 Ultra, impreziosito solo da una cover dorata. A tal proposito, in molti si sono chiesti dove è finito lo smartphone compatto e dalle linee squadrate mostrato nei render di giugno.

Trump Mobile: cosa sta accadendo con il T1 Phone?

Il problema, però, non si limita al design. La comunicazione di Trump Mobile appare sempre più vaga, quasi elusiva. Il lancio è stato rinviato ad un generico “entro la fine dell’anno”. La promessa di un prodotto orgogliosamente progettato e costruito negli Stati Uniti si è trasformata in un più ambiguo “orgogliosamente americano”. La mancanza di coerenza tra le comunicazioni ufficiali e quelle sui social alimenta dubbi sempre più insistenti.

In molti si chiedono se si tratta di problemi di coordinamento interno, di un cambiamento di strategia in corsa o, come temono i più scettici, di un’operazione di marketing priva di un reale sviluppo tecnologico alle spalle. Al momento, l’azienda non commenta le discrepanze. Ma in un mercato competitivo come quello degli smartphone, dove credibilità e trasparenza sono quasi importanti quanto l’hardware stesso, Trump Mobile rischia di bruciare in pochi mesi la fiducia degli utenti. Le prossime settimane diranno se il T1 Phone riuscirà a vedere davvero la luce o se resterà un miraggio, confinato alle promesse di un annuncio ormai lontano. Solo il tempo potrà stabilire la reale strada intrapresa dal marchio.