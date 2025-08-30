Ad
Apple prepara i Powerbeats Fit, auricolari fitness attesi per l’autunno

Ecco le nuove cuffiette dedicate agli sportivi da parte di Apple, le quali arriveranno direttamente dopo il lancio dei nuovi iPhone

scritto da Felice Galluccio
Improvvisamente è spuntato su YouTube un video teaser che ha stimolato i fan di Apple. No, questa volta non si parla di iPhone 17, pronto all’arrivo il prossimo 9 settembre come ufficializzato dall’azienda di Cupertino. Questa volta si tratta dei nuovi auricolari dedicati agli sportivi e al fitness, ovvero dei Powerbeats Fit. Questi sono auricolari in-ear pensati specificamente per chi pratica sport. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel periodo autunnale di quest’anno.

Design stabile e orientato allo sport

Il video di presentazione ha mostrato un dettaglio chiave: i Powerbeats Fit saranno “adatti a ogni mossa”, rimanendo stabili anche durante allenamenti intensi. Il merito va al wingtip in silicone, una piccola aletta che si ancora all’orecchio e impedisce agli auricolari di muoversi, anche in attività estreme. Si tratta di una soluzione che richiama il design dei Beats Fit Pro, ma in versione ancora più compatta e leggera, senza l’archetto tipico dei Powerbeats Pro.

Possibili funzioni e integrazione con Apple Watch

Sebbene Apple non abbia ancora fornito dati tecnici ufficiali, è plausibile che i nuovi auricolari riprendano alcune caratteristiche dei Powerbeats Pro 2, come la cancellazione attiva del rumore e soprattutto il rilevamento della frequenza cardiaca. Una funzione che, se confermata, aprirebbe a una forte integrazione con Apple Salute e con Apple Watch, garantendo misurazioni più accurate e un monitoraggio completo delle attività sportive.

Un mercato in crescita per Beats

Il marchio Beats, di proprietà di Apple, ha già una posizione consolidata nel segmento degli auricolari sportivi. Con i Powerbeats Fit l’azienda punta a rafforzare ulteriormente questa leadership, offrendo un modello pensato per chi cerca stabilità, comfort e funzioni smart nello stesso dispositivo. Molto dipenderà anche dal prezzo, che potrebbe fare la differenza nel renderli un prodotto di riferimento per il fitness.

Il debutto è atteso dopo il 22 settembre, in una finestra temporale che permetterà ad Apple di legare i nuovi auricolari al lancio dei suoi dispositivi principali. Un’ulteriore dimostrazione di come l’ecosistema di Cupertino voglia essere sempre più presente anche nell’esperienza sportiva e quotidiana.

