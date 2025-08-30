Apple prepara i Powerbeats Fit, auricolari fitness attesi per l’autunno

Improvvisamente è spuntato su YouTube un video teaser che ha stimolato i fan di Apple. No, questa volta non si parla di iPhone 17, pronto all’arrivo il prossimo 9 settembre come ufficializzato dall’azienda di Cupertino. Questa volta si tratta dei nuovi auricolari dedicati agli sportivi e al fitness, ovvero dei Powerbeats Fit. Questi sono auricolari in-ear pensati specificamente per chi pratica sport. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel periodo autunnale di quest’anno.

Design stabile e orientato allo sport

Il video di presentazione ha mostrato un dettaglio chiave: i Powerbeats Fit saranno “adatti a ogni mossa”, rimanendo stabili anche durante allenamenti intensi. Il merito va al wingtip in silicone, una piccola aletta che si ancora all’orecchio e impedisce agli auricolari di muoversi, anche in attività estreme. Si tratta di una soluzione che richiama il design dei Beats Fit Pro, ma in versione ancora più compatta e leggera, senza l’archetto tipico dei Powerbeats Pro.

Possibili funzioni e integrazione con Apple Watch

Sebbene Apple non abbia ancora fornito dati tecnici ufficiali, è plausibile che i nuovi auricolari riprendano alcune caratteristiche dei Powerbeats Pro 2, come la cancellazione attiva del rumore e soprattutto il rilevamento della frequenza cardiaca. Una funzione che, se confermata, aprirebbe a una forte integrazione con Apple Salute e con Apple Watch, garantendo misurazioni più accurate e un monitoraggio completo delle attività sportive.

Un mercato in crescita per Beats

Il marchio Beats, di proprietà di Apple, ha già una posizione consolidata nel segmento degli auricolari sportivi. Con i Powerbeats Fit l’azienda punta a rafforzare ulteriormente questa leadership, offrendo un modello pensato per chi cerca stabilità, comfort e funzioni smart nello stesso dispositivo. Molto dipenderà anche dal prezzo, che potrebbe fare la differenza nel renderli un prodotto di riferimento per il fitness.

Il debutto è atteso dopo il 22 settembre, in una finestra temporale che permetterà ad Apple di legare i nuovi auricolari al lancio dei suoi dispositivi principali. Un’ulteriore dimostrazione di come l’ecosistema di Cupertino voglia essere sempre più presente anche nell’esperienza sportiva e quotidiana.