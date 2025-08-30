Apple celebra i parchi nazionali con iniziative speciali

Apple dedica il compleanno numero 109 del National Park Service a una campagna che unisce solidarietà, benessere e cultura. Da oggi fino al 29 agosto, ogni acquisto effettuato con ApplePay sui canali ufficiali americani di Apple, negozi fisici, app e store online, genera una donazione di 10 dollari alla National Park Foundation, fino a un massimo di 1 milione di dollari. Si tratta della nona edizione consecutiva dell’iniziativa, che mette al centro il rapporto fra tecnologia e tutela ambientale.

L’ azienda, così facendo, intende sostenere i parchi ed investire in luoghi di meraviglia e tranquillità. Un tema sempre più caro al CEO Tim Cook, più volte schierato a favore della conservazione per le generazioni future.

Apple arricchisce i suoi servizi con contenuti green

Ma non è tutto. Il 24 Agosto arriva una sfida speciale per Apple Watch. Infatti, chi completerà almeno 20 minuti di attività, registrata con qualsiasi app collegata a Salute, sbloccherà un trofeo virtuale e adesivi da condividere in Messaggi o FaceTime. È un invito a muoversi, a trasformare la celebrazione dei parchi in un’esperienza personale di benessere. Tale sfida supera i confini degli Stati Uniti e diventa accessibile anche per gli utenti europei.

Per tutto il mese di agosto, Apple arricchisce così i propri servizi con un’ attenzione particolare dedicati ai parchi nazionali. Su AppleFitness+ arrivano nuovi episodi di Time to Run ispirati a percorsi e paesaggi iconici. AppleMaps propone guide tematiche per visitare aree naturali e pianificare itinerari più consapevoli. Su App Store trova spazio una selezione di applicazioni per l’escursionismo e la vita all’aria aperta, mentre la sezione Podcast mette in evidenza contenuti a tema natura, biodiversità e conservazione.

Insomma, l’ azione concreta della donazione si affianca all’ intrattenimento quotidiano, invitando gli utenti a conoscere i parchi, a muoversi di più, a pianificare visite e, soprattutto, a sviluppare un legame duraturo con questi luoghi. Apple lega così l’esperienza d’uso dei propri prodotti a valori di sostenibilità e cura del territorio, trasformando l’anniversario del National Park Service in un’occasione di partecipazione diffusa. È un modello ormai rodato, che ogni anno si aggiorna e consolida un ponte tra la community tecnologica e il patrimonio naturale.