Google Drive si integra meglio con Vids: editing video a portata di click

Google continua ad arricchire Drive con funzioni dedicate ai contenuti multimediali. L’ultima novità riguarda i video. Da oggi infatti, durante la visualizzazione di un file, compare un nuovo tasto “Open” che consente di aprire direttamente il filmato in GoogleVids, ovvero la piattaforma di editing basata sull’intelligenza artificiale di Gemini.

Il cambiamento, piccolo ma importante, elimina passaggi superflui. Ora non occorre più esportare il file o ricaricarlo manualmente in un editor, con un solo click si accede agli strumenti per tagliare clip, aggiungere testo o inserire musica, rendendo la modifica molto più rapida ed intuitiva.

Google Drive e Vids: lancio e disponibilità

Tale funzione è attiva di default, ma può essere disabilitata dagli amministratori delle organizzazioni che utilizzano Workspace. Il lancio è partito il 21 Agosto e proseguirà per circa due settimane, raggiungendo tutti i clienti delle principali edizioni: Business, Enterprise, Essentials ed Education, incluse le varianti Premium e le organizzazioni non profit. Si tratta di un’integrazione che consolida il legame tra Drive e Vids, dopo gli aggiornamenti degli scorsi mesi. Solo a Ottobre era arrivato un nuovo player video, mentre a Maggio è stata introdotta la funzione di riassunto automatico con AI.

Lanciato ad aprile 2024, Google Vids è parte integrante di Workspace. Consente di creare e modificare video a partire da prompt testuali o file multimediali, sfruttando le capacità di Gemini AI. L’integrazione con Drive facilita e migliore l’ intero flusso del lavoro. I contenuti non vanno più trasferiti manualmente, come detto, ma sono immediatamente disponibili per l’editing.

Per chi lavora con i video in contesti aziendali, educativi o di comunicazione, ciò si traduce in un risparmio di tempo e una maggiore fluidità operativa. L’obiettivo di Google è quindi quello di rendere Workspace una suite sempre più completa e competitiva, capace di includere non solo documenti e fogli di calcolo, ma anche produzione multimediale avanzata.