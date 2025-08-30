1Mobile, ecco il catalogo di offerte di settembre

L’operatore telefonico virtuale 1Mobile sembra che non abbia intenzione per il momento di modificare la sua proposta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità del suo attuale catalogo di offerte di rete mobile. Stando a quanto è emerso in rete, queste offerte sono state prorogate fino alla fine del prossimo mese, ovvero fino alla giornata del 30 settembre 2025.

1Mobile proroga la disponibilità delle sue offerte mobile fino a fine settembre

In queste ultime ore l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di prorogare la disponibilità del suo catalogo di offerte. Come già accennato in apertura, il catalogo in questione rimarrà ora disponibile all’attivazione per circa un mese. Si avrà infatti tempo per attivare una delle offerte fino alla giornata del prossimo 30 settembre 2025.

Il catalogo messo a disposizione dall’operatore virtuale è estremamente vasto e soprattutto conveniente. Una delle offerte più interessanti è sicuramente quella nota con il nome di 1Mobile Flash 120 Limited Edition. Quest’ultima ha infatti un costo per il rinnovo molto contenuto pari a soli 5,99 euro al mese. Con questa spesa, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Sono inoltre inclusi con l’offerta fino a 40 sms verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Ancora più interessante è l’offerta denominata 1Mobile Speed 5G 200 Limited Edition. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo contenuto pari a 7,99 euro al mese.

Le offerte dell’operatore virtuale 1Mobile sono rivolte a tutti i suoi nuovi clienti, ovvero sia a chi deciderà di attivare un nuovo numero sia a chi deciderà di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.