WhatsApp, nuova truffa in arrivo con una foto

Il cyberspazio continua a dimostrarsi un terreno insidioso, dove gli utenti devono restare costantemente vigili. L’ultima minaccia individuata viaggia attraverso WhatsApp. Essa sfrutta un meccanismo tanto semplice quanto pericoloso, una foto condivisa in chat. Basta aprirla per cadere vittima di un attacco informatico in grado di svuotare conti correnti e rubare dati personali.

Non è fantascienza ma cronaca. In India, pochi mesi fa, un uomo ha perso l’equivalente di 2.000€ dopo aver aperto un’immagine apparentemente innocua. I cybercriminali, infatti, sono sempre pronti ad aggiornare le proprie tecniche per continuare a colpire.

Image Scam, quando la minaccia si nasconde in una foto inviata su WhatsApp

Questa nuova truffa è conosciuta come Image Scam e consiste nell’invio di immagini che contengono, al loro interno, un malware. Si tratta di software progettati per infiltrarsi in un dispositivo, sottrarre dati sensibili o controllarne il funzionamento. Il nome di questa tecnica? Steganografia. Un metodo questo che permette di nascondere informazioni dentro file digitali, come foto o immagini. Così facendo il virus resta invisibile fino a quando la vittima non apre il file. A quel punto diventa possibile per gli hacker impossessarsi di username, password e persino delle credenziali di home banking.

A rendere il raggiro ancora più insidioso è il fatto che le immagini non arrivano solo da numeri sconosciuti. Spesso vengono inoltrate anche da contatti già presenti in rubrica, semplicemente perché i loro dispositivi erano stati compromessi in precedenza. La prevenzione è l’arma più efficace. Per evitare rischi, gli esperti raccomandano di disattivare il download automatico delle immagini su WhatsApp e di non aprire mai file provenienti da mittenti sospetti. È altrettanto importante installare un buon antivirus e mantenere aggiornati sia l’app di messaggistica che il sistema operativo.

Gli aggiornamenti, non a caso, contengono spesso patch di sicurezza pensate per correggere falle che i criminali informatici sfruttano per diffondere i loro malware. Un piccolo gesto, come ignorare una foto sospetta, può fare la differenza tra proteggere i propri risparmi e perdere tutto.