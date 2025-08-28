Iliad lancia “Vinci il calcio”: biglietti gratis per Serie A e finali

Iliad rinnova la propria collaborazione con la Lega Serie A e ripropone il concorso “Vinci il calcio”, un’iniziativa che permette ai clienti dell’operatore di vivere da vicino le emozioni delle grandi sfide calcistiche. In palio ci sono biglietti VIP con hospitality per le partite di Serie A Enilive 2025/26, oltre a coppie di ticket per la finale di Supercoppa italiana, con trasferta compresa, e per la finale di Coppa Italia. L’iniziativa, già sperimentata con successo nella stagione 2024/25, è riservata a chi possiede un’offerta iliad mobile, fibra o iliadbusiness con pagamento automatico attivo.

Iliad regala il calcio per i suoi clienti più fedeli

Partecipare è semplice. Basta registrarsi sul sito vinciilcalcioconiliad.it inserendo i propri dati e indicando la squadra del cuore. Il sistema assegna più tentativi di vincita per ogni giornata di campionato e per ogni utenza intestata, aumentando così le possibilità per chi dispone di più servizi attivi. L’azienda sottolinea che l’obiettivo è quello di premiare la fedeltà degli utenti, offrendo non solo connettività a prezzi trasparenti, ma anche esperienze uniche da vivere fuori dallo schermo.

Il concorso rappresenta un ulteriore tassello della strategia iliad, che punta a differenziarsi non soltanto sul piano tariffario, ma anche attraverso iniziative che rafforzano il legame con i propri clienti. Essere già partner tecnologico della Lega Serie A consente all’operatore francese di integrare il calcio italiano nella propria offerta di valore, unendo connettività e intrattenimento. Le condizioni per partecipare sono chiare. Bisogna essere maggiorenni, residenti in Italia e titolari di un’offerta iliad con metodo di pagamento automatico.

Oltre ai biglietti VIP e alle trasferte, l’iniziativa sottolinea l’impegno dell’azienda nel proporre esperienze esclusive, capaci di trasformare un semplice abbonamento telefonico in qualcosa di più. Per iliad, il calcio diventa così uno strumento di fidelizzazione, un modo diretto per ringraziare gli utenti e rafforzare la percezione del marchio come attento alle passioni reali delle persone.