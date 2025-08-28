Samsung Galaxy Event: novità tra tablet, AI e il nuovo S25 FE

Dopo i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7, insieme ai Galaxy Watch 8 e Ultra, l’azienda coreana torna protagonista. È ufficiale, giovedì 4 settembre alle 11:30 italiane andrà in scena un nuovo Galaxy Event. Un trailer evocativo anticipa il tema centrale: un unboxing di software dove l’intelligenza artificiale diventa il vero protagonista. Lo slogan è “AI for all” e con esso la Samsung promette dispositivi pensati per portare l’AI in modo più diffuso, non più riservata ai top di gamma.

I nuovi tablet Galaxy Tab S11 e A11

L’attenzione sarà puntata sui Samsung Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab A11. Il Tab S11 avrà per la precisione un display AMOLED da 12,4 pollici con refresh rate a 120 Hz. Processore? Uno Snapdragon 8 Gen 3 e fino a 16 GB di RAM con poi memoria interna che raggiunge1 TB. La batteria da 11.200 mAh con ricarica rapida a 45W promette ore ed ore di uso ininterrotto, per divertirsi quanto si vuole. Il comparto fotografico prevede invece una doppia camera posteriore. Il sensore principale è da 13 MP e poi c’è l’ultra-grandangolare da 8 MP. Il Tab A11 avrà un display LCD da 11 pollici, processore Snapdragon 7s Gen 2, configurazioni fino a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile via microSD. Batteria in questo caso? Da 8.000 mAh con ricarica a 25W. Una proposta pensata per chi desidera un tablet versatile di alta qualità.

Il Samsung Galaxy S25 FE

Il vero atteso è però il Samsung Galaxy S25 FE, nuovo ingresso della famiglia S25. Online era apparsa per errore la pagina ufficiale, poi rimossa. Lì sono però trapelate specifiche complete e conferme sul design. Il dispositivo pare che avrà un display AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 120 Hz. Qui come processore si parla di Exynos 2400 per il mercato europeo e Snapdragon 8 Gen 3 in altri paesi. Sarà affiancato poi da 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. La fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica avrà anche un sensore ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Per la batteria con questo Samsung avremo una potenza da 4.500 mAh e supporterà ricarica rapida a 25W e wireless. Il nuovo Samsung sarà anche disponibile in vari colori, dal nero classico al verde acqua, passando per il viola e l’argento. Sarà davvero il device che Samsung che tutti aspettiamo? Le risposte arriveranno il 4 settembre.