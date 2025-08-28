Xperia 1 VII: superati i problemi riguardo la scheda madre?

Dopo settimane di incertezze, Sony torna a parlare del suo Xperia 1 VII. L’azienda sembra presentare un punto di svolta nella recente travagliata vicenda. La quale aveva portato al ritiro del dispositivo dai principali mercati internazionali, Europa compresa. Sony, attraverso la propria divisione britannica, ha annunciato che il modello sarà nuovamente disponibile sul mercato europeo. Una notizia che conferma che le criticità segnalate dai primi acquirenti siano finalmente state superate. La storia dell’Xperia 1 VII era iniziata con grandi aspettative. Ma ben presto si era trasformata in un problema di immagine per Sony. Numerosi utenti, poco dopo l’acquisto, avevano iniziato a denunciare gravi anomalie. Tra cui riavvii spontanei, spegnimenti improvvisi e riaccensioni incontrollate rendevano il dispositivo praticamente inutilizzabile.

Sony ha risolto i problemi riguardo i modelli Xperia 1 VII

Dopo le segnalazioni, l’azienda aveva deciso di sospendere le vendite. Per poi avviare un’indagine interna approfondita. Ciò per individuare le cause di un malfunzionamento tanto diffuso. Le analisi hanno portato alla luce un difetto nella scheda madre di alcuni modelli, responsabile dei problemi che avevano colpito gli utenti.

Per chi si era trovato coinvolto in tale situazione, l’azienda ha predisposto un programma di sostituzione gratuita con unità perfettamente funzionanti. Cercando così di recuperare la fiducia di una clientela comprensibilmente delusa. Allo stesso tempo, sono state introdotte modifiche nel processo produttivo. Con l’obiettivo di garantire che simili inconvenienti non si ripetano in futuro.

È importante sottolineare che probabilmente la disponibilità rimanga circoscritta a pochi paesi, con il Regno Unito in prima linea. Al momento, infatti, sul sito ufficiale italiano di Sony non compare alcuna pagina dedicata al dispositivo. Lasciando intendere che per il nostro mercato non ci siano piani immediati di distribuzione. Non resta che attendere e scoprire quando il dispositivo arriverà anche in altri mercati. E se, il suo ritorno convincerà anche gli utenti più scettici dopo quanto accaduto.