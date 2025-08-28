Ad
WindTre 10,99€: internet veloce e SMS inclusi

WindTre 10,99€ offre 200 GIGA al 5G, minuti illimitati e 50 SMS, con attivazione rapida e rete affidabile in tutta Italia.

scritto da Margherita Zichella
Ci sono offerte telefoniche che, appena le leggi, sembrano tutte uguali. Poi capita quella che ti fa fermare un attimo perché ti accorgi che non si limita a buttarti addosso numeri e sigle, ma ti fa pensare: “Aspetta, questa può davvero semplificarmi la vita”. L’offerta WindTre da 10,99 € al mese rientra proprio in questa categoria.

 

Con WindTre 5G: streaming, videochiamate e roaming inclusi

Il cuore della proposta è semplice: 200 GIGA alla massima velocità disponibile, con accesso al 5G che può spingersi fino a 2 Gbps. Tradotto in parole più quotidiane: streaming senza intoppi, videochiamate sempre fluide, download in pochi secondi. Non serve essere smanettoni per apprezzare la differenza: quando una connessione funziona, lo noti subito perché smetti di pensarci.

Non si vive solo di internet, però. Qui entrano in gioco minuti illimitati e 50 SMS inclusi, così puoi gestire le tue chiamate senza il terrore di dover controllare ogni volta il contatore. E se ti capita di viaggiare in Europa, ci sono anche 12,6 GIGA extra da usare in roaming: non sarà come avere casa in tasca, ma ci si avvicina parecchio.

Un altro punto a favore? L’attivazione gratuita e veloce: puoi ricevere la SIM a casa entro due giorni lavorativi oppure scegliere la comodità dell’eSIM, senza aspettare il corriere. Con SPID o CIE, l’attivazione diventa quasi immediata. E se arrivi da un altro operatore, non devi preoccuparti: il credito residuo viene trasferito automaticamente.

Dietro questa offerta c’è una rete che copre praticamente tutta l’Italia: il 99,7% in 4G e il 97% in 5G. Numeri che, al di là delle percentuali, significano soprattutto stabilità e affidabilità, due qualità che si notano ogni giorno.

E poi ci sono le piccole cose che fanno piacere: l’app WindTre, che ti permette di gestire in un attimo la tua offerta e che è tra le più apprezzate dagli utenti, e il programma Winday, con sconti, coupon e perfino la possibilità di trasformare il 10% degli acquisti su Amazon in credito telefonico.

Alla fine, quello che colpisce è l’insieme: non solo tanti giga e minuti a un prezzo competitivo, ma un pacchetto costruito per rendere tutto più semplice, dall’attivazione all’utilizzo quotidiano. Perché a volte la tecnologia migliore è quella che ti fa dimenticare di starla usando.

