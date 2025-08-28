WhatsApp introduce i ‘Message Summaries’: ecco come attivarli

Le nuove funzioni su WhatsApp non smettono mai di arrivare.

L’app di Meta pensa sempre a come poter migliorare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma, e spesso lo fa introducendo delle funzionalità davvero molto utili.

Alcune delle ultime funzioni che arriveranno su WhatsApp nei prossimi tempi sono basate sull’intelligenza artificiale, ormai la tecnologia del secolo.

L’intelligenza artificiale è sbarcata su WhatsApp, grazie a Meta AI, chatbot ora al centro di molte critiche a causa di una fake news che sta circolando proprio su WhatsApp.

Meta AI permette agli utenti di porre domande, tradurre dei testi, generare delle immagini e d’ora in poi permetterà anche di verificare la veridicità dei messaggi che vengono inviati sulla piattaforma.

Ma presto su WhatsApp arriverà un’altra funzione, molto utile, che si basa proprio sull’intelligenza artificiale.

WhatsApp: ecco a cosa serve Message summaries

A tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp è capitato almeno una volta, soprattutto per quanto riguarda i gruppi, di avere centinaia di messaggi non letti e nessuna voglia di recuperarli.

Tuttavia, spesso è necessario dover leggere quei messaggi, ecco proprio che arriva in aiuto WhatsApp introducendo una nuova incredibile funzione basata sull’intelligenza artificiale.

La nuova funzione si chiama Message summaries e permetterà agli utenti di avere pronto un riassunto chiaro e veloce di tutti i messaggi che non sono stati letti.

Infatti, la funzione è proprio quella di generare un breve riassunto dei messaggi presenti sulla chat, senza che gli altri partecipanti della conversazione se ne possano rendere conto in alcun modo.

Il riassunto sarà generato proprio da Meta AI e ovviamente, rispetterà sempre la privacy e la sicurezza degli altri messaggi che vengono scambiati su WhatsApp.

La funzione che permetterà a tutti gli utenti di risparmiare un bel po’ di tempo al momento non è disponibile in Italia, ma si spera che arriverà nel nostro paese il prima possibile.