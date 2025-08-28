Vodafone vs Ops! Mobile: premium illimitato contro virtuale aggressivo

Vodafone mette sul piatto tre soluzioni. La Vodafone 6,99 5G offre minuti e SMS illimitati e 100 giga in 5G, pensata per chi proviene da Iliad e virtuali. La Vodafone 11,99 5G è rivolta a chi arriva da TIM, WindTre, Kena e Very, con le stesse condizioni ma possibilità di arrivare a 150 giga con SmartPay. Infine, la Family+ 5G è dedicata ai clienti fissi e include minuti, SMS e giga illimitati in 5G, una delle poche tariffe “truly unlimited” sul mercato. Queste sono le soluzioni di un provider che non ha di certo bisogno di presentazioni nel mondo della telefonia mobile o di quella in generale. Effettivamente potrebbe scomparire tutto già nei prossimi giorni, per cui affrettarsi potrebbe essere la scelta più adatta.

L’offerta Ops! Mobile è una delle più amate

Ops! Mobile risponde con una sola proposta: la OPS Special 300 GB. Con 9,99€ mensili garantisce minuti illimitati, 100 SMS e 300 giga in 4G, divisi in 150 di base e 150 extra offerti dal gestore. L’attivazione costa 9,90€, con spedizione gratuita della SIM, e la sottoscrizione avviene tramite SPID. È valida per chi proviene da qualsiasi operatore, tranne Vodafone. Parliamo comunque di due gestori che infatti si prendono la mano essendo questo provider virtuale appoggiato proprio a madre Vodafone.

Gestori a confronto ma senza prestarsi ai piedi

Vodafone gioca la carta del 5G e delle offerte differenziate per tipologia di cliente, arrivando fino al pacchetto senza limiti. Ops! Mobile punta invece su una sola offerta diretta, con tanti giga e prezzo bloccato. Da un lato i servizi premium di un grande operatore internazionale, dall’altro la semplicità aggressiva di un virtuale giovane. Due filosofie che rispecchiano bene la differenza tra un brand consolidato e una realtà emergente. Ricordiamo che si tratta di due provider che lavorano insieme, in quanto Vodafone offre la sua rete a Ops!. La scelta finale ora è tutta vostra.