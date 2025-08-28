Skoda Vision O, il prototipo che anticipa il futuro delle station wagon

Skoda ha diffuso il primo video esterno della Vision O, la concept car che segna l’avvio di una nuova fase per il design delle wagon. Le immagini, pubblicate sul sito ufficiale, svelano una silhouette slanciata e un posteriore studiato nei minimi dettagli aerodinamici. Con questo modello, la casa automobilistica vuole consolidare la sua posizione già forte nel settore delle station wagon europee e delineare il futuro del proprio linguaggio stilistico. Oliver Stefani, capo del design Skoda, ha sottolineato come Vision O rappresenti un’evoluzione del concetto Modern Solid, arricchito di elementi emozionali e pratici. L’obiettivo, ha dichiarato, è quello di unire semplicità ed essenzialità con innovazioni che diano coerenza all’identità del marchio e funzionalità utili per la vita di tutti i giorni.

Appuntamento a Settembre con la première mondiale della nuova Skoda Vision O

Dal filmato emergono diversi dettagli interessanti. Il montante B ridisegnato si integra con armonia nella coda, mentre il tetto inclinato con spoiler sdoppiato accompagna lo sguardo verso i gruppi ottici posteriori a “T”. Questi richiamano il tipico design luminoso “a quattro occhi”, marchio di fabbrica dell’ azienda. Sul portellone è evidente la scritta Skoda e la denominazione Vision O, a ribadire la volontà di un design moderno e riconoscibile. Ogni linea sembra avere un duplice scopo, ovvero rafforzare lo stile del brand e migliorare al tempo stesso la funzionalità aerodinamica.

La Vision O non è soltanto un grido di stile, ma un assaggio concreto di ciò che Skoda ha intenzione di preparare per il prossimo futuro. La première mondiale si terrà l’8 Settembre 2025 a Monaco di Baviera, in un evento che sarà trasmesso anche in streaming sul canale YouTube ufficiale. Si tratta di un’occasione per scoprire più da vicino il concept che potrebbe anticipare soluzioni destinate a entrare nella produzione di serie. Le wagon restano un punto di riferimento per il mercato europeo, e Skoda intende mantenerne la centralità innovando sul piano estetico e tecnico. Vision O, con le sue linee pulite e i dettagli sorprendenti, rappresenta così la sintesi di questa strategia.