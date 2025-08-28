HONOR Magic V5: Guinness World Record e forza oltre ogni limite

Un record mondiale ha scritto la storia il 1° agosto 2025 a Dubai. L’HONOR Magic V5 ha sollevato 104 chilogrammi, entrando ufficialmente nel Guinness World Records come lo smartphone pieghevole più resistente mai realizzato. L’annuncio, pronunciato dalla giudice Emma Brain, ha certificato un traguardo che pareva irraggiungibile. Come può un dispositivo da 217 grammi sostenere un peso così impressionante? Il Magic V5 non è soltanto design ultrasottile da 8,8 mm chiuso. È anche forza strutturale, solidità estrema e innovazione dei materiali. La durabilità diventa qui non un dettaglio, ma la prova tangibile che eleganza e resistenza possono convivere.

L’ingegneria della resistenza Honor

Dietro questa impresa si trova la HONOR Super Steel Hinge, la cerniera costruita in acciaio super rinforzato di grado scudo. Capace di resistere a 500.000 pieghe, sostiene in posizione verticale carichi oltre i 100 chilogrammi in condizioni controllate. È un meccanismo compatto, studiato per durare senza aumentare gli ingombri. La seconda generazione di acciaio super HONOR ha portato la resistenza alla trazione fino a 2300MPa, un valore che segna un salto avanti straordinario rispetto alle tecnologie precedenti. Non è solo un dettaglio tecnico: è l’essenza di una progettazione che trasforma lo smartphone pieghevole in un oggetto in grado di riscrivere l’idea stessa di resistenza mobile.

Le parole di Ingmar Wang, Presidente di HONOR Middle East and Africa, hanno accompagnato la cerimonia. La durabilità, ha dichiarato, è stata sin dall’inizio una priorità fondamentale nello sviluppo del dispositivo. Il record diventa così una conferma ufficiale di anni di ricerca. Il profilo ultrasottile, il peso contenuto e la capacità di sollevare oltre cento chili non sono aspetti separati. Sono il segno di una fusione tra estetica raffinata e solidità estrema. Chi avrebbe mai pensato che un foldable potesse sostenere carichi da record senza perdere leggerezza? L’HONOR Magic V5 dimostra che la fragilità non è un destino per gli smartphone pieghevoli. La combinazione di 217 grammi, 8,8 mm da chiuso e una forza certificata da Guinness apre un nuovo orizzonte. Resistenza, leggerezza e stile convivono finalmente in un unico dispositivo, non soltanto uno smartphone, ma un simbolo di affidabilità, tecnologia avanzata e design ultrasottile.