Amazon shock con il prezzo crollato del monitor Samsung

Una promozione di tutto rispetto vi attende direttamente su Amazon dove potete avere la possibilità di mettere le mani su un monitor Samsung che costa veramente molto meno di quanto avreste mai immaginato, il modello di cui vi parliamo è il Samsung ViewFinity S7, dispositivo di ultima generazione identificato dal codice S27D702, che raggiunge una diagonale di 27 pollici con risoluzione massima UHD 4K (precisamente 3840 x 2160 pixel).

Lanciato sul mercato da non moltissimo tempo, il monitor sfrutta tecnologia IPS LCD per raggiungere una qualità complessivamente molto buona, con refresh rate fissato a 60Hz, tempo di risposta di 5 millisecondi (quindi non proprio rapidissimo per quanto riguarda il gaming), ma comunque più che valido per la maggior parte degli utilizzi. Il supporto a HDR10, inoltre, estende al massimo l’usabilità quotidiana rendendolo perfettamente adatto anche a coloro che sono alla ricerca di una soluzione adeguata con un rispetto della gamma cromatica nettamente superiore al normale.

Amazon da sogno con la promozione sul monitor Samsung

Volete il migliore monitor a basso prezzo? allora dovete subito pensare di acquistare il Samsung Monitor ViewFinity S7, prodotto che di base avrebbe un costo di 299 euro, ma che oggi può essere vostro con un investimento finale che corrisponde esattamente a soli 189 euro. Lo potete acquistare subito al seguente link, con consegna gratuita a domicilio gestita direttamente da Amazon.

Nella parte posteriore del dispositivo si possono trovare innumerevoli connettori che estendono al massimo la versatilità del prodotto stesso, parliamo infatti di porta HDMI, utile per collegare sia notebook che PC desktop, ma anche console esterne, passando pure per una Display Port. Il design è abbastanza classico, risultando perfetto sia per uffici che per gli amanti del gaming.