Google: fatta chiarezza sulla certificazione IP68 dei Pixel 10

Un elemento che ormai è presente nella totalità degli smartphone top di gamma sicuramente è la certificazione di resistenza all’acqua e alla polvere, conosciuta anche come certificazione IP 68, che garantisce a chi possiede un dispositivo compatibile molta più tranquillità durante un utilizzo esposto a liquidi o polveri sottili che potrebbero normalmente danneggiare l’integrità del sistema.

Google fa chiarezza

Recentemente ha presentato il suo nuovo pixel 10 pro Fold, descrivendolo come il primo dispositivo pieghevole al mondo con certificazione per l’appunto IP 68, un traguardo storico sul quale però l’azienda ha voluto fare chiarezza tramite scrittura ufficiale presente sotto un banner di presentazione.

Nello specifico sotto questo banner viene descritto come il dispositivo garantisca la resistenza appena uscito di fabbrica, dettaglio che la sci intende come quest’ultima non rimanga invariata nel corso del tempo e dunque con usura e l’invecchiamento del dispositivo, effettivamente nel corso del tempo che guarnizioni ermetiche possono degradarsi non riuscendo più a garantire la medesima protezione che offrono non appena uscita dalla fabbrica, normalmente questi dati finiscono in sordina durante la presentazione dei device top di gamma ma Google ha preferito puntare sulla trasparenza in modo da invitare l’utente a fare ugualmente attenzione, del resto parliamo di un dispositivo il cui costo sicuramente non è accessibile a chiunque e sarebbe davvero un peccato danneggiarlo per una disattenzione magari motivata da una caratteristica tecnica descritta in modo ambiguo.

Effettivamente l’impermeabilità è garantita da guarnizioni, generalmente delle colle speciali, che nel corso di esposizioni ad agenti atmosferici, sostanze leggermente corrosive e via dicendo può degradarsi millimetro dopo mm fino per l’appunto a non garantire più l’impermeabilità, di conseguenza, se siete in possesso di un device con questa certificazione, ovviamente continuate a prestare attenzione godendo comunque della minore attenzione richiesta che però non deve mai completamente azzerarsi, ricordate che la cautela con dispositivi dal costo elevato non è mai troppa.