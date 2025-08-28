Ad
Iliad vs Optima: grandi pacchetti 5G contro prezzo minimo

Iliad anche questa volta mette in campo tutte le sue forze per sfidare uno dei provider virtuali più forti, ovvero Optima Mobile.

Iliad ha conquistato il mercato con tariffe chiare e ricche di giga. La TOP 150 PLUS a 7,99€ include 150 giga in 4G e 20 giga in Europa. La TOP 250 PLUS, a 9,99€, offre 250 giga in 5G e 25 giga in roaming. Infine la TOP 300 PLUS a 11,99€ garantisce 300 giga in 5G, sempre con minuti e SMS illimitati. L’attivazione costa 9€ e vale sia per i nuovi clienti sia per chi già utilizza Iliad e proviene da un piano meno costoso. Un aspetto fondamentale è il prezzo invariato nel tempo, caratteristica che rappresenta un marchio di fabbrica per l’operatore francese. Tutto è disponibile sul sito ufficiale del provider, il quale pullula di notizie importanti che gli utenti potrebbero voler sapere.

L’offerta Optima Super Mobile Smart

Optima propone invece una sola tariffa: la Super Mobile Smart. Con 4,95€ al mese offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G. L’attivazione costa 9,90€ (scontata rispetto ai 19,90€ abituali), con spedizione gratuita della SIM. Al primo rinnovo il costo complessivo è 14,85€. Non ci sono limiti sull’operatore di provenienza e chi invita un amico riceve 5€ di ricarica omaggio. Davvero ottima per chi vuole il meglio a poco prezzo.

Due gestori diversi ma simili tra loro: la scelta sta al pubblico

Iliad si rivolge a chi cerca tanti giga e vuole sfruttare la rete 5G, con prezzi trasparenti ma comunque superiori a quelli dei virtuali. Optima, invece, punta su un canone mensile bassissimo, ideale per chi vuole spendere il minimo pur mantenendo un pacchetto equilibrato. Due soluzioni che rappresentano approcci opposti: l’abbondanza e il 5G da una parte, il risparmio puro dall’altra. Qualcuno potrebbe trovare più utile un provider che offre meno giga ma con una ricezione migliore nel posto in cui vive o in cui lavora. La scelta finale resta pertanto discrezionale, per cui non c’è una soluzione giusta e non c’è una soluzione sbagliata: sarà giusto quello che decideranno gli utenti.

