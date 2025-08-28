Iliad vs Optima: grandi pacchetti 5G contro prezzo minimo

Iliad ha conquistato il mercato con tariffe chiare e ricche di giga. La TOP 150 PLUS a 7,99€ include 150 giga in 4G e 20 giga in Europa. La TOP 250 PLUS, a 9,99€, offre 250 giga in 5G e 25 giga in roaming. Infine la TOP 300 PLUS a 11,99€ garantisce 300 giga in 5G, sempre con minuti e SMS illimitati. L’attivazione costa 9€ e vale sia per i nuovi clienti sia per chi già utilizza Iliad e proviene da un piano meno costoso. Un aspetto fondamentale è il prezzo invariato nel tempo, caratteristica che rappresenta un marchio di fabbrica per l’operatore francese. Tutto è disponibile sul sito ufficiale del provider, il quale pullula di notizie importanti che gli utenti potrebbero voler sapere.

L’offerta Optima Super Mobile Smart

Optima propone invece una sola tariffa: la Super Mobile Smart. Con 4,95€ al mese offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 giga in 4G. L’attivazione costa 9,90€ (scontata rispetto ai 19,90€ abituali), con spedizione gratuita della SIM. Al primo rinnovo il costo complessivo è 14,85€. Non ci sono limiti sull’operatore di provenienza e chi invita un amico riceve 5€ di ricarica omaggio. Davvero ottima per chi vuole il meglio a poco prezzo.

Due gestori diversi ma simili tra loro: la scelta sta al pubblico

Iliad si rivolge a chi cerca tanti giga e vuole sfruttare la rete 5G, con prezzi trasparenti ma comunque superiori a quelli dei virtuali. Optima, invece, punta su un canone mensile bassissimo, ideale per chi vuole spendere il minimo pur mantenendo un pacchetto equilibrato. Due soluzioni che rappresentano approcci opposti: l’abbondanza e il 5G da una parte, il risparmio puro dall’altra. Qualcuno potrebbe trovare più utile un provider che offre meno giga ma con una ricezione migliore nel posto in cui vive o in cui lavora. La scelta finale resta pertanto discrezionale, per cui non c’è una soluzione giusta e non c’è una soluzione sbagliata: sarà giusto quello che decideranno gli utenti.