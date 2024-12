Durante il NIO Day 2024, la casa automobilistica cinese ha ufficialmente presentato il suo nuovo gioiello elettrico. Stiamo parlando della ET9. Già anticipata nel 2023, questa berlina di lusso rappresenta una vera e propria evoluzione tecnologica. Un progetto che punta a sfidare i grandi marchi tedeschi nel settore premium. Con un design raffinato che richiama le forme di una fastback, la vettura presenta dimensioni generose. Una lunghezza di 5,33m, larghezza di 2,02m e altezza 1,62m. Il tutto con un passo di ben 3,25m.

ET9: prestazioni e innovazioni per il futuro

Gli interni sono progettati per unire comfort e tecnologia. L’abitacolo propone materiali di alta qualità, uno spazio ampio e dotazioni all’avanguardia. Emerge poi il display centrale da 15,6″ e un sistema Head-Up Display. Mentre i passeggeri posteriori possono godere di schermi dedicati e sedili reclinabili fino a 45°. L’ET9 introduce anche sospensioni attive Skyride e una tecnologia steer-by-wire. La quale elimina il collegamento meccanico tra volante e ruote, garantendo maggiore precisione di guida.

Il cuore della ET9 è una piattaforma a 925V, che supporta la ricarica ultra-rapida. Oltre al sistema di battery swap, per un cambio rapido della batteria. La propulsione è affidata a due motori elettrici. Uno anteriore da 180kW (245CV) e uno posteriore da 340kW (462CV). Per una potenza totale di 707CV. Questo sistema consente un’accelerazione da 0 a 100km/h in soli 4,3s.

L’autonomia, supportata da una batteria da 100kWh, raggiunge i 650km. Mentre una versione con batteria da 120kWh è attesa per il futuro. Migliorano poi la sicurezza e il comfort di guida avanzate funzionalità ADAS. Tutte basate su un sensore LiDAR e il chip Shenji NX9031

La , limitata a 999 unità, è stata interamente venduta al prezzo di 818.000 yuan (circa 107.000€). La versione standard partirà da 788.000yuan (103.400€). Sono più incluse opzioni di noleggio batteria per ridurre i costi iniziali. Insomma con l’ET9, NIO rivoluziona il settore del lusso elettrico. Offrendo una nuova tecnologia che guarda al futuro.