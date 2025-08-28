Motorola Edge 60 è in grande SCONTO su Amazon: prezzo ridicolo e offerta di 130 euro

Gli utenti sono pronti a raggiungere il massimo livello di risparmio possibile su Amazon con una promozione davvero più unica che rara sull’acquisto di Motorola Edge 60, lo smartphone può essere vostro con un risparmio nettamente superiore alle aspettative, senza dover sottostare a particolari rinunce in ambito di specifiche tecniche e prestazioni cui è effettivamente possibile accedere.

Coloro che oggi sono interessati all’acquisto di questo smartphone, devono comunque fare i conti con un dispositivo davvero più piccolo del normale, con i suoi 179 grammi di peso e dimensioni che a tutti gli effetti raggiungono i 161,2 x 73,08 x 7,95 millimetri di spessore. Si tiene tranquillamente in mano ed è un prodotto comunque dotato di un display da 6,7 pollici di diagonale, che si appoggia a tecnologia P-OLED con densità di 446 ppi e risoluzione di 1220 x 2712 pixel, passando anche per protezione Gorilla Glass 7i a fare nettamente la differenza, come il refresh rate che può raggiungere i 120Hz.

Il processore è comunque di fascia media, parliamo di MediaTek Dimensity 7300, SoC di ottima qualità che viene affiancato dalla GPU Mali-G615 MC2, con alle spalle 12GB di RAM ed una memoria interna di 512GB con possibilità di espanderla fino a 1TB tramite l’utilizzo di una microSD.

Non perdetevi le offerte Amazon e i codici sconto Amazon gratis che vi aspettano in esclusiva assoluta sul canale Telegram @codiciscontotech, i prezzi sono in caduta libera per tutti.

Motorola Edge 60 è scontatissimo su Amazon con quest’offerta

Un prodotto dall’eccellente rapporto qualità/prezzo è chiaramente Motorola Edge 60, smartphone che oggi viene a costare solamente 247,95 euro, e riesce a garantire al consumatore un risparmio di circa 130 euro rispetto al valore iniziale di listino di 379 euro, sempre con spedizione gratuita a domicilio effettuata da Amazon e consegna in tempi brevissimi. L’ordine è da completare subito al seguente link.

Il sistema operativo di partenza è Android 15, mentre la batteria è un componente da 5200mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi.