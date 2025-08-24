Smart TV Metz a meno di 200 euro su AliExpress solo per poco tempo

Gli utenti possono trovare ottimi prodotti a basso prezzo su AliExpress, e-commerce che nel corso degli ultimi mesi è indubbiamente tornato sulla cresta dell’onda, con la sua capacità di mettere a disposizione prodotti di alto livello, ad un prezzo più che bilanciato, offrendo in cambio la certezza di ricevere la merce dai paesi dell’Unione Europea, quindi senza dazi doganali o simili. In questi giorni è possibile pensare di mettere le mani su una smart TV di ottima qualità, marchiata Metz, che allo stesso tempo offra una resa di livello superiore, ad un prezzo decisamente irrisorio.

Il modello in questione presenta codice prodotto 40MTe6000Z, come i più attenti conoscitori sapranno, va ad indicare un televisore da 40 pollici di diagonale, con tecnologia IPS LCD e risoluzione massima in FullHD, che integra sistema operativo Android, e supporta l’assistente vocale Google Assistant, per il controllo del prodotto con il solo ausilio della propria voce. Non manca un buon livello di tecnologia generale, con il supporto a HDR 10, passando anche per Eyecare 3.0, ottimo per l’emissione di luce blu e la protezione della vista.

Le cornici sono ridottissime su praticamente tutti i lati, tranne quello inferiore, dove spicca il logo; il posizionamento su qualsiasi superficie è facilitato dalla presenza di due piedini ai lati del terminale, che innalzano leggermente il device facilitandone l’utilizzo praticamente ovunque. All’interno della confezione l’utente può trovare, come era lecito attendersi, anche un telecomando bluetooth per il controllo da remoto.

AliExpress: ecco quanto costa il televisore Metz

Arrivati a questo punto è bene fare i conti con il prezzo finale del televisore Metz, difatti il suo listino, secondo AliExpress, sarebbe di 646,68 euro, ma solamente per poco tempo può essere vostro con un investimento finale di soli 197,88 euro (sconto di 448 euro circa). L’ordine può essere effettuato collegandosi subito al seguente link speciale approfittando anche della spedizione gratuita.