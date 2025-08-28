iPhone 17, le nuove custodie TechWoven fanno discutere

Con l’arrivo di iPhone 17, Apple prepara il lancio delle nuove cover TechWoven, destinate a sostituire le contestate FineWoven. Le custodie precedenti avevano deluso per la scarsa durata, e il passaggio a un nuovo materiale sembra puntare proprio a riconquistare la fiducia degli utenti. Le prime immagini diffuse dall’insider Majin Bu mostrano una trama in tessuto leggermente ruvido, studiata per garantire una presa migliore e resistere ai segni dell’usura quotidiana. L’azienda di Cupertino avrebbe quindi ripensato al progetto con l’obiettivo di unire estetica e funzionalità. Alcuni dettagli però destano comunque perplessità. In più di una foto compaiono segni anomali sugli angoli, in particolare sulla custodia blu e su quella nera. Non è ancora chiaro se si tratti di difetti reali o soltanto di giochi di luce.

Nuove custodie iPhone 16: tra aspettative e critiche del pubblico

L’introduzione delle TechWoven coincide con alcune novità interessanti. Le cover dovrebbero infatti essere compatibili con l’intera gamma iPhone 17, inclusi i modelli Pro. I pulsanti in metallo offriranno un feedback tattile più netto, mentre il nuovo tasto dedicato alla fotocamera sarà pienamente supportato. Non mancheranno l’anello MagSafe integrato e i passanti inferiori per l’aggancio di tracolle o laccetti, soluzioni già apprezzate dagli utenti più dinamici. Per quanto riguarda le colorazioni, Apple punterà su tinte che riprendono quelle dei nuovi smartphone: arancione, viola, verde, blu e grigio. La promessa è quella di un accessorio più resistente e pratico, ma il giudizio definitivo arriverà soltanto dopo l’uso quotidiano. Molti utenti, infatti, non hanno dimenticato l’esperienza con le FineWoven, considerate fragili e costose.

Nonostante l’entusiasmo dei fan Apple, le immagini trapelate hanno acceso un dibattito nei forum. C’è chi apprezza l’estetica e la varietà cromatica, ma non mancano commenti negativi. Alcuni sottolineano come le cover sembrino graffiarsi facilmente, altri lamentano che la sporgenza della fotocamera, già notevole sugli iPhone, venga addirittura enfatizzata invece di essere attenuata.

Una parte del pubblico, scottata dalle esperienze passate, considera queste custodie semplici accessori sovrapprezzati. Altri, invece, si dicono curiosi di verificare la reale resistenza del nuovo tessuto. Apple, dal canto suo, sembra intenzionata a rilanciare con decisione la propria linea di accessori, puntando sulla credibilità del marchio e sulla promessa di maggiore qualità.