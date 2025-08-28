Honor Magic V Flip 2: batteria gigante ma SoC che lascia perplessi

Recentemente l’omonima società ha presentato al mondo il suo nuovo dispositivo pieghevole che sicuramente non spiccherà in termini di spessore ma nel suo segmento rappresenta sicuramente un device di tutto rispetto soprattutto grazie alla sua batteria davvero incredibile, parliamo infatti di un dispositivo in grado di garantire ben 5500 mAh, un valore decisamente importante che supera di ben 1200 unità, il famosissimo Galaxy Z Flip 7 e rappresenta comunque un vero riferimento del settore.

Il dispositivo in questione, quindi offrendo come controindicazione uno spessore non proprio contenuto si candida ad essere il dispositivo Flip con l’autonomia più elevata, quello che da sempre rappresentato un tallone d’Achille per i dispositivi pieghevoli, il suo punto debole però sembra essere il chip installato a bordo, sembra infatti che la società abbia optato per lo Snapdragon 8 Gen 3, un processore senza ombra di dubbio riuscito, ma che non è certamente tra i più nuovi sul mercato dal momento che risale al 2023, ovviamente si tratta di una semplice speculazione tecnica dal momento che è molto difficile che un utente noti effettivamente una differenza tangibile, visto che questi dispositivi funzionano tutti abbastanza bene, allo stesso tempo però rappresenta un dettaglio che visto il segmento potrebbe urtare gli appassionati.

Per il resto, la scheda tecnica non tradisce le aspettative dal momento che restituisce caratteristiche decisamente importanti dal momento che abbiamo a disposizione due sensori fotografici esterni da ben 200 megapixel e 50 megapixel, con delle memorie abbondanti dal momento che abbiamo un taglio da 12 GB di RAM e 256 GB di ROM che può arrivare anche ad una configurazione da 16 GB di RAM e 1 TB di ROM nella limited Edition.

Per quanto riguarda il mercato, non siamo sicuri che l’azienda distribuirà il telefono in Italia dal momento che la prima generazione non è stata diffusa all’interno del nostro mercato, si spera che però questo dispositivo di nuova generazione sia quello giusto e che la società dunque decida di provarci, ricordiamo che il prezzo al cambio per la versione base dovrebbe essere di 660 € mentre la limited Edition dovrebbe arrivare intorno ai 900 €, non rimane che attendere per capire se il device arriverà veramente negli scaffali dei negozi italiani o se resterà una prerogativa solamente cinese.