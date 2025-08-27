Vivo presenterà la famiglia X300 il prossimo settembre con l’intenzione di migliorare la gamma sotto il profilo tecnico. I device saranno lanciati con il nuovo chipset Dimensity di fascia alta e potranno contare su un comparto fotografico di altissimo livello.

Considerando queste premesse, l’attesa sui prossimi flagship di Vivo è molto alta. In queste ore sono emerse alcune nuove indiscrezioni lanciate dal tipster Yogesh Brar proprio sul Vivo X300. Il dispositivo si configurerà come uno smartphone compatto ma dalle qualità fotografiche elevate.

Al momento non è nota la diagonale del display, ma il leaker ha voluto offrire un dettaglio interessante. Nel suo post online ha affermato che: “Ora non c’è bisogno di un X300 Pro Mini…” suggerendo che il device sarà molto compatto e facile da impugnare.

Scopriamo i primissimi dettagli su Vivo X300, flagship compatto con chipset Dimensity e fotocamere di alta qualità, in arrivo a settembre

X300 has a compact form factor & better optics There is no need for an X300 Pro Mini now.. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 23, 2025

Prendendo in esame il Vivo X200, il device era dotato di un display 6,67 pollici con un peso di 197 grammi. La lineup del produttore si è ampliata con il debutto di X200 Pro Mini che ha portato la dimensione del display a 6,31 pollici e ad un peso di 187 grammi.

Il posizionamento del X300 è ancora in dubbio, non è chiaro se il device andrà a sostituire il Pro Mini mantenendo le dimensioni compatte e privilegiando la facilità di utilizzo ad una mano. In alternativa, Vivo potrebbe presentare lo stesso l’X300 Pro Mini posizionando l’X300 ad un gradino superiore.

In attesa di maggiori dettagli, proviamo ad analizzare le possibili specifiche tecniche. Il database di Geekbench ha svelato che il device utilizzerà il SoC Dimensity 9500. Il chipset ha totalizzato 2352 punti nei test single-core e 7129 punti in quello multi-core.

Passando al possibile comparto fotografico, ci aspettiamo che il Vivo X300 equipaggi un sensore principale da 200 MP (1/1,4″). A supporto saranno presenti un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX882 da 50 MP (1/1,95″) in grado di effettuare uno zoom ottico a 3x.