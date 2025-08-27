Honor X7d, scopriamo il nuovo smartphone economico ma resistente

Honor X7d è il nuovo smartphone economico dell’azienda cinese pensato per il mercato asiatico. Il dispositivo è caratterizzato da un design accattivante ma al tempo stesso che offre molta resistenza agli urti. Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la capacità della batteria che promette tante ore di autonomia.

Entrando maggiormente nel dettaglio, il nuovo Honor X7d può vantare un display LCD da 6,77 pollici di diagonale e una risoluzione HD+ pari a 720p+. Molto particolare la scelta del produttore di adottare una frequenza di aggiornamento del display che arriva fino a 120Hz.

Il fattore resistenza è importante per Honor tanto che il device può vantare la certificazione SGS a 5 stelle relativa alle cadute. Lo smartphone ha superato rigorosi test di caduta, superando le prove brillantemente. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce che il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere.

Honor X7d è un device pensato per garantire la massima resistenza alle cadute è offrire un buon hardware ad un prezzo contenuto

Il SoC scelto per Honor X7d è il Qualcomm Snapdragon 685 e il sistema può contare su 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La memoria non è espandibile in quanto non è presente lo slot per le schede microSD.

Passando al comparto fotografico, il device è dotato di una fotocamera principale da 108 MP affiancata da un sensore di profondità da 2 MP. L’ottica frontale è da 8 MP ed è ottimizzata per videochiamate e selfie.

La batteria da 6.500 mAh garantisce ampia autonomia e il supporto alla ricarica rapida a 35W permette di ricaricare velocemente il device in pochi minuti. Il sistema operativo scelto da Honor è Android 15 con l’interfaccia proprietaria MagicOS 9.0.

Le colorazioni disponibili al lancio sono Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver e Velvet Black. Purtroppo, il produttore non ha condiviso ulteriori informazioni in merito al debutto del device sui mercati internazionali. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.