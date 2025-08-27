Vivo T4 Pro è ufficiale, ecco le caratteristiche

Il produttore tech Vivo ha da poco aggiunto un nuovo smartphone alla line up della gamma Vivo T4. Il nuovo modello è uno dei più prestanti, ovvero Vivo T4 Pro. Quest’ultimo device può vantare la presenza di notevoli caratteristiche, tra cui anche un display con i bordi curvi e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo T4 Pro, ecco i dettagli

Vivo T4 Pro è uno dei nuovi smartphone del produttore tech Vivo, il quale è stato annunciato da poco per il mercato mobile. Come già accennato in apertura, questo modello presenta diverse caratteristiche di rilievo. Spicca in primis sul fronte la presenza di un display con i bordi curvi. Le cornici attorno allo schermo sono ottimizzate. Si tratta di un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.77 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Un altro punto di forza è poi il comparto fotografico, realizzato come già detto in collaborazione con Zeiss. Troviamo in particolare un sensore fotografico principale da 50 MP Sony IMX882, un sensore teleobiettivo con lente periscopica da 50 MP Sony IMX882 con zoom ottico 3x e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 32 MP ed è collocata in un piccolo foro centrale.

Le prestazioni sono affidate ad un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 7 Gen 4. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza pari a 6500 mah. Si potrà inoltre utilizzare il supporto alla ricarica da 90W per ricaricare in maniera rapida lo smartphone. All’appello è anche presente la certificazione di resistenza MIL-STD-810H.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone di Vivo, Vivo T4 Pro, sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo iniziale di circa 275 euro al cambio attuale.