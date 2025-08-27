Honor MagicPad 3: con il debutto globale arrivano le specifiche

Honor amplia i propri orizzonti per il settore tablet. A tal proposito, il nuovo MagicPad 3 sta per essere distribuito a livello internazionale nel Regno Unito. La mossa non sorprende: il marchio ha ormai consolidato la sua presenza in Europa. E il mercato britannico rappresenta spesso un trampolino di lancio per ulteriori espansioni. Al momento, non ci sono conferme su un lancio in Italia. Ma il fatto che il modello precedente, il MagicPad 2, sia stato commercializzato anche nel nostro Paese lascia pensare che accadrà lo stesso con il nuovo modello.

Honor MagicPad 3: ecco i dettagli emersi sul nuovo dispositivo

Il tablet presenta un display LCD da 13,3 pollici, con risoluzione 3200 x 2136 e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Riguardo il design, il dispositivo Honor punta su un profilo sottile da 5,79 millimetri. Con peso contenuto di 595 grammi. Il MagicPad 3 si distingue soprattutto per la sua dotazione hardware. Il centro del dispositivo è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un processore di fascia alta affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di archiviazione interna. A supporto di ciò c’è una batteria da 12.450 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 66 W (con caricatore acquistabile a parte).

Il comparto fotografico è essenziale, ma curato. Presenta una camera anteriore da 9 MP e una posteriore da 13 MP con opzione macro. L’esperienza software è affidata a MagicOS 9, basato su Android 15. Arricchito da funzionalità di intelligenza artificiale come strumenti di supporto alla scrittura e generatori di riassunti. Inoltre, la tecnologia Honor Share semplifica la condivisione di file tra dispositivi.

L’arrivo sul mercato inglese è accompagnato da una proposta commerciale interessante. Il prezzo ufficiale del dispositivo è fissato a 599 sterline, circa 690 euro. Ma per chi decide di acquistarlo nelle prime fasi del lancio è previsto un taglio di 100 sterline, che abbassa la spesa a 499 sterline (poco meno di 580 euro). Honor ha deciso, inoltre, di includere due accessori solitamente venduti separatamente. Ovvero la Magic-Pencil 3, dedicata a scrittura e disegno digitale, e la Smart Touch Keyboard, una tastiera che trasforma il tablet in un sostituto del laptop.