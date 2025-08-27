PC lento: i trucchi per velocizzarlo senza cambiare hardware

Un computer datato può tornare reattivo senza necessariamente investire in nuove componenti. Basta intervenire con alcune operazioni mirate, spesso trascurate, per migliorare le prestazioni e ridurre i tempi di attesa. Questo vale sia per laptop che per PC desktop, indipendentemente dal sistema operativo.

Pulizia software e rimozione programmi inutili

La prima azione consiste nel disinstallare applicazioni non utilizzate, specialmente quelle che si avviano automaticamente con il sistema. Molti software installano componenti attivi in background che consumano memoria e rallentano l’avvio. Un buon punto di partenza è accedere alla lista dei programmi installati e rimuovere quelli superflui.

Ottimizzazione dell’avvio

Sarà necessario recarsi in “Gestione attività” (o “Task Manager” su Windows), dove potrete avere modo di dare uno sguardo alla lista delle app che partono in automatico all’avvio del computer. Selezionando quelle che non vi occorre si avviino da sole all’inizio, potreste ridurre sensibilmente il tempo di accensione del computer.

Liberare spazio sul disco

Anche lo spazio occupato influisce sulle prestazioni. Eliminare file temporanei, svuotare il cestino e usare strumenti integrati di pulizia del disco permette di liberare gigabyte preziosi. Nei sistemi Windows, “Pulizia disco” è uno strumento semplice ma efficace.

Sostituire antivirus pesanti

Alcuni antivirus possono rallentare il sistema in modo considerevole. Esistono alternative più leggere che offrono una protezione simile senza consumare troppe risorse. In certi casi, anche l’antivirus integrato di Windows può essere sufficiente.

Passare a un sistema operativo più leggero

Quando il computer è davvero datato, può essere utile valutare il passaggio a sistemi operativi alternativi, come alcune distribuzioni Linux ottimizzate per hardware obsoleto. Ne esistono di estremamente leggere, in grado di far funzionare in modo fluido anche macchine con oltre dieci anni di età.

Con piccoli interventi mirati, un vecchio computer può essere ancora utile per navigare, scrivere documenti o guardare contenuti online. Non sempre serve un nuovo acquisto.